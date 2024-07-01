・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝８１．５４ドル（－０．２０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２３３９．６ドル（＋３．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２９２３．７セント（＋３１．９セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５５３．５０セント（－６．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝３９７．２５セント（－１６．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１１５０．５０セント（－１．７５セント）
・ＣＲＢ指数
　２９０．４７（－０．８３）

出所：MINKABU PRESS