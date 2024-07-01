６月２８日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝８１．５４ドル（－０．２０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２３３９．６ドル（＋３．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２９２３．７セント（＋３１．９セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５５３．５０セント（－６．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝３９７．２５セント（－１６．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１５０．５０セント（－１．７５セント）
・ＣＲＢ指数
２９０．４７（－０．８３）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝８１．５４ドル（－０．２０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２３３９．６ドル（＋３．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２９２３．７セント（＋３１．９セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５５３．５０セント（－６．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝３９７．２５セント（－１６．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１５０．５０セント（－１．７５セント）
・ＣＲＢ指数
２９０．４７（－０．８３）
出所：MINKABU PRESS