BUMP OF CHICKENの最新曲「strawberry」が、7月9日22時から放映開始のTBS系火曜ドラマ『西園寺さんは家事をしない』の主題歌に決定した。ドラマ『西園寺さんは家事をしない』は松本若菜と松村北斗(SixTONES)が出演するハートフルラブコメディだ。原作はひうらさとるによる同名コミック(講談社『BE・LOVE』連載)。徹底して家事をしない主人公・西園寺さん(松本)、年下の訳ありシングルファーザー楠見(松村)と娘の“偽家族”という風変わりな同居生活を通して“幸せって何? 家族って何?”を考えるストーリーが展開される。

■ドラマ『西園寺さんは家事をしない』

放送日時:7月9日(火)スタート ※毎週火曜よる10:00〜10:57

製作:TBSスパークル TBS

原作:ひうらさとる『西園寺さんは家事をしない』(講談社『BE・LOVE』連載)

脚本:宮本武史(『バイプレイヤーズ』シリーズ、『オー!マイ・ツンデレ!恋は別冊で』、『恋愛のすゝめ』)

/山下すばる(『私の家政夫ナギサさん』『Eye Love You』)

主題歌:BUMP OF CHICKEN「strawberry」

プロデューサー:岩崎愛奈/丸山いづみ

演出:竹村謙太郎/井村太一/山本剛義/渡部篤史

▼出演

松本若菜 松村北斗(SixTONES)

津田健次郎 野呂佳代 横田真悠 村川絵梨 水澤紳吾 うらじぬの 大朏岳優 倉田瑛茉

藤井 隆 濱田マリ 塚本高史 浅野和之

公式X:@saionjisan_tbs

公式Instagram:saionjisan_tbs

公式TikTok:@saionjisan_tbs

配信:TVer、TBS FREE、U-NEXT



■アルバム『Iris』

2024年9月4日リリース

【初回限定盤 (CD + Blu-ray)】

TFCC-81099〜81100

【通常盤 (CD only)】

TFCC-81101

▼CD内容 ※2形態共通

アカシア / なないろ / クロノスタシス / SOUVENIR / 窓の中から / 邂逅 ほか収録予定 ※曲順未定

▼BD内容 ※初回限定盤のみ

<BUMP OF CHICKEN TOUR ホームシック衛星2024> at ARIAKE ARENA

■<BUMP OF CHICKEN TOUR 2024 Sphery Rendezvous>

09月07日(土) 埼玉・ベルーナドーム

09月08日(日) 埼玉・ベルーナドーム

09月15日(日) 愛知・バンテリンドーム ナゴヤ

09月16日(月) 愛知・バンテリンドーム ナゴヤ

09月28日(土) 大阪・京セラドーム大阪

09月29日(日) 大阪・京セラドーム大阪

10月27日(日) 福岡・みずほPayPayドーム福岡

関連リンク

◆BUMP OF CHICKEN オフィシャルサイト

◆『西園寺さんは家事をしない』オフィシャルサイト

“偽家族”が紡ぐ物語を優しく包み込むBUMP OF CHICKENの最新曲「strawberry」に関するコメントを以下にお届けしたい。◆ ◆ ◆▼BUMP OF CHICKEN「このたびは『西園寺さんは家事をしない』の主題歌オファーをいただき大変光栄です。西園寺さんをはじめとした登場人物たちそれぞれの様々な物語を豪華キャストの皆様がどのように演じられるのか、放送開始を楽しみにしております。ドラマと合わせて我々の楽曲「strawberry」もぜひお楽しみいただければと思います」◆ ◆ ◆▼松本若菜「この曲を初めて聴いたとき、冒頭から全体を優しく包み込まれる感じに全身ビリビリと震えました。高校生のときに初めてBUMP OF CHICKENさんの楽曲を聴いたときの、あのときの初期衝動と同じ感情でした。今回新曲を提供してくださることに、あのとき以上に込み上げるものを感じ、声を上げて喜びました。そしてその楽曲は、その期待を遥かに超えた感動を与えてくださいました。歌詞やサウンド、様々な共感要素を飛び越えて最初の第一声の数秒で心を掴まれる、これぞBUMP OF CHICKENさんの真骨頂だと再確認しました。ストーリーと絶妙にリンクした歌詞もさることながら、美しくも切ないメロディとバンド全体の世界観がドラマに彩りを与えてくれる、素晴らしい楽曲となっています。そちらも合わせてご視聴いただけますと幸いです。是非よろしくお願いいたします」◆ ◆ ◆▼プロデューサー・岩崎愛奈「迷ったとき、ちょっと疲れてしまったとき、これまでの人生の様々な場面で、BUMP OF CHICKENさんの曲にそばにいてもらいました。守ってもらったし、強くしてもらったし、バシッと背中を叩いてもらったこともあります。今回のドラマは、「家族って何? 幸せって何?」というとてもシンプルで難解な疑問に向きあっていきます。でも、それはやっぱりとても難しくて、大変で、悩んでしまうことも多々。そんなときに、今まで何度も背中を押してくれたBUMP OF CHICKENさんのお力を借りたいと思い、緊張しながら主題歌をお願いできないかとご連絡をしました。お引き受けいただけたときは、本当に心強く、うれしく、今まで頑張ってきてよかったと思いました。そして初めて曲を聴いたときは、温かくて切なくてとんでもなく優しい曲に、今日までの日々と自分を全て肯定してもらえたような、そんな気持ちになりました。この素晴らしい曲でドラマを彩ってもらえることが本当にうれしいです。視聴者の皆様に、ドラマとともにこの曲をお届けできる日が楽しみです」◆ ◆ ◆