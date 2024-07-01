「HIGHWAY STAR」ライブイベント 影山ヒロノブ×遠藤正明×きただにひろし×梶浦由記コラボへ
影山ヒロノブ、きただにひろし、梶浦由記らが所属・業務提携として関わる音楽プロダクション・HIGHWAY STARが、9月22・23日に東京・LINE CUBE SHIBUYAでライブイベント『HIGHWAY STAR PARTY 2024』のコラボ企画の一部が6月末に発表された。
昨年、関連アーティストが豊洲PITに勢ぞろいしたイベントから1年。今年は２日間開催に拡大され、サブタイトルを「SHIBUYA JUNCTION」と掲げた。全アーティストランダム企画「JUNCTION＝“交差する”」にちなんだ２つのプログラム、「COVERSコーナー」「JUNCTIONコーナー」が展開される。
注目のコラボレーション企画「JUNCTIONコーナー」のDAY１は、奥井雅美×KISHOW from GRANRODEO、福山芳樹×e-ZUKA from GRANRODEO、DAY２は影山ヒロノブ×遠藤正明×きただにひろし×梶浦由記のコラボが決定。今後もさらなるコラボの発表や、当日のみのシークレット企画も行われる。
さらに、VTuberレーベル「Acro-music」も本格参戦。さまざまなジャンル／シーンで活躍するアーティストが２日間にわたって渋谷に集結＆交差する。プレイガイド先行受付は、7月15日午後11時59分まで。
■『HIGHWAY STAR PARTY 2024 -SHIBUYA JUNCTION-』出演アーティスト
▼9月22日（日）
石田燿子／喜多修平／GRANRODEO／JAM Project／shuri／SUIREN／玉置成実／寺田志保／橋本みゆき／米倉千尋 ほか
■9月23日（月・祝）
遠藤正明／尾澤拓実（ReReGRAPHICS）※Vocalist…シト／影山ヒロノブ／梶浦由記（FictionJunction）／奏みみ／きただにひろし／クレア先生／桜樹みりあ／ChouCho／春奈るな／rito／LINO LEIA ほか
昨年、関連アーティストが豊洲PITに勢ぞろいしたイベントから1年。今年は２日間開催に拡大され、サブタイトルを「SHIBUYA JUNCTION」と掲げた。全アーティストランダム企画「JUNCTION＝“交差する”」にちなんだ２つのプログラム、「COVERSコーナー」「JUNCTIONコーナー」が展開される。
さらに、VTuberレーベル「Acro-music」も本格参戦。さまざまなジャンル／シーンで活躍するアーティストが２日間にわたって渋谷に集結＆交差する。プレイガイド先行受付は、7月15日午後11時59分まで。
■『HIGHWAY STAR PARTY 2024 -SHIBUYA JUNCTION-』出演アーティスト
▼9月22日（日）
石田燿子／喜多修平／GRANRODEO／JAM Project／shuri／SUIREN／玉置成実／寺田志保／橋本みゆき／米倉千尋 ほか
■9月23日（月・祝）
遠藤正明／尾澤拓実（ReReGRAPHICS）※Vocalist…シト／影山ヒロノブ／梶浦由記（FictionJunction）／奏みみ／きただにひろし／クレア先生／桜樹みりあ／ChouCho／春奈るな／rito／LINO LEIA ほか