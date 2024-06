銀座三越「スヌーピー in 銀座 2024」が7月17日(水)から開催

2024年7月17日(水)より銀座三越で開催される「スヌーピー in 銀座 2024」。雑貨やファッション、コスメ、食品と120点以上もの多彩なスヌーピーグッズが集結する全館あげてのビッグイベントとなる。「スヌーピー in 銀座」の今年のテーマは、PEANUTSフレンズと一緒にダンスを通してハッピーになろうという想いが込められた「Happiness is dancing!(幸せとは踊ること!)」。スヌーピーと仲間たちが、“ブレイクダンス”や“盆踊り”、“チアリーディング”など、さまざまなダンスを踊る様子を描いたオリジナルアートを展開している。ここではそんなハッピー感あふれるアートを採用したイベント限定グッズをピックアップ!紹介したグッズはすべて三越伊勢丹オンラインストアでも販売されるので、銀座三越に直接行けない人もチェックしてみて。

「イニシャルチャーム」(各1320円/全12種)

イニシャルチャームは盆踊りをしているスヌーピーがモチーフ

「誕生月チャーム」(各1320円/全12種)

誕生月チャームはチアリーディングをしているスヌーピーがモチーフ

「クリアファイル」(各440円/全8種)

「パタパタメモ」(550円)

「ステッカー」(各418円/全3種)

「フローティングハイライター」(各715円/全3種)

「マスキングロールステッカー」(各1067円/全3種)

「ステンレスボトル」(各3630円/全2種)

「ソフトボトルカバー」(2530円)

「クリアマルチケース」(各1320円/全2種)

「手ぬぐい」(1760円)

「エコバッグ」(2640円)

バッグ本体をくるくる畳みファスナー付きのポケット部分にコンパクトに収納できる

「パスケース」(各2420円/全3種)

「刺繍キーホルダー」(各1320円/全3種)

「カードホルダー」(1100円)

「アクリルマグネット」(各770円/全7種)

「ゆらゆらアクリルスタンド」(各1430円/全6種)

中央のパーツは取り外し可能でチャームとしても使える

「つながるアクリルチャーム」(各385円/全9種)

■プレゼントにもおすすめな2つのチャームスヌーピーとともにパーソナリティをさりげなく表現できる「イニシャルチャーム」(各1320円/全12種)と「誕生月チャーム」(各1320円/全12種)。イニシャルチャームは日本の夏らしく盆踊りをしているスヌーピー、誕生月チャームはチアリーディングをしているスヌーピーがモチーフになっている。「GINZA2024」タグが付いた高級感あるゴールドチャームはプレゼントにもおすすめ。■文房具ファンも必見!限定アートのマステやクリアファイルPEANUTSファンだけでなく、文房具ファンの心もつかむグッズがずらり。オリジナルアートをA4サイズいっぱいに楽しめる「クリアファイル」(各440円/全8種)をはじめ、「パタパタメモ」(550円)、「ステッカー」(各418円/全3種)など。「フローティングハイライター」(各715円/全3種)は、インクの上にぷかぷか浮かんだベルやウッドストックがかわいい蛍光ペン。「マスキングロールステッカー」(各1067円/全3種)は、1枚ずつめくれて、色々なキャラクターの柄が楽しめる。最初からキャラクターの形にカットされているので、ノートや手帳など好きなところに貼ってみて。■おでかけが楽しくなる!かわいいグッズたち夏のおでかけをさらに楽しくするグッズとして、保温・保冷もできる「ステンレスボトル」(各3630円/全2種)や「ソフトボトルカバー」(2530円)、「クリアマルチケース」(各1320円/全2種)、「手ぬぐい」(1760円)などがラインナップ。おいしそうな食べ物柄の「エコバッグ」(2640円)は、使わないときはくるくる畳んでポケット部分にコンパクトに収納できる。ほかにも「パスケース」(各2420円/全3種)や「刺繍キーホルダー」(各1320円/全3種)、「カードホルダー」(1100円)など、バッグをかわいくデコレーションできるグッズも大豊作なのでお見逃しなく。■コレクター必見!アクスタ&アクリルチャーム冷蔵庫やロッカーにしっかり引っ付く「アクリルマグネット」(各770円/全7種)や、スヌーピーが中央で楽しそうに揺れる「ゆらゆらアクリルスタンド」(各1430円/全6種)など、身近な場所に手軽に飾れるアクリルグッズも充実。スヌーピーのきょうだいや黄色い鳥たちをモチーフにした「つながるアクリルチャーム」(各385円/全9種)は、ランダムなのでどの子が届くかはお楽しみ。さらにシークレットのオーロラタイプがあるとの情報も…。ここで紹介したグッズは、三越伊勢丹オンラインストアにて2024年7月1日(月)12時頃から発売をスタートする。「スヌーピー in 銀座 2024」の開催期間より一足先に発売されるのでご注意を。イベント限定の特別なスヌーピーグッズは売り切れ必至。オンラインで事前にオーダーしておこう。ほかにもフェイラーやユッゴリーズ(Uggoly’s)など人気ブランドとのコラボグッズも7月1日からオンラインで発売予定。こちらも合わせてチェックしておきたい。※商品によって販売期間・お届け時期が異なります。各商品詳細ページをご覧ください。※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。(C) 2024 Peanuts Worldwide LLC