１日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０８：５０ 日・日銀全国企業短期経済観測調査（短観）

０８：５０ 日・ＧＤＰ（国内総生産）再改定値

１０：３０ 豪・小売売上高

１０：４５ 中・財新製造業購買担当者景気指数

１４：００ 日・消費者態度指数

１５：００ 英・ネーションワイド住宅価格

１６：５０ 仏・製造業購買担当者景気指数（改定値）

１６：５５ 独・製造業購買担当者景気指数（改定値）

１７：００ ユーロ・製造業購買担当者景気指数（改定値）

１７：３０ 英・製造業購買担当者景気指数（改定値）

１７：３０ 英・消費者信用残高

１７：３０ 英・マネーサプライ

２１：００ 独・消費者物価指数（速報値）

２２：４５ 米・製造業購買担当者景気指数（改定値）

２３：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）製造業景況指数

２３：００ 米・建設支出

※香港市場が休場



○決算発表・新規上場など



決算発表：ダイセキＳ<1712>，スターマイカ<2975>，ネクステージ<3186>，フイルコン<5942>，象印<7965>，ダイセキ<9793>



出所：MINKABU PRESS