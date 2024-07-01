【日本】

日銀短観（2024年 第2四半期）08:50

予想 11.0 前回 11.0（大企業製造業・業況判断)

予想 10.0 前回 10.0（大企業製造業・先行き)

予想 333.0 前回 34.0（大企業非製造業・業況判断)

予想 28.0 前回 27.0（大企業非製造業・先行き)

予想 13.8% 前回 4.0%（大企業全産業・設備投資)



【中国】

財新製造業PMI（6月）10:45

予想 51.4 前回 51.7（財新製造業PMI)



【英国】

ネーションワイド住宅価格指数（6月）15:00

予想 0.1% 前回 0.4%（前月比)

予想 1.1% 前回 1.3%（前年比)



製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（6月）17:30

予想 51.4 前回 51.4（製造業PMI（購買担当者指数）)



【スイス】

小売売上高（5月）15:30

予想 N/A 前回 2.7%（前年比)



製造業PMI（購買担当者景気指数）（6月）16:30

予想 N/A 前回 46.4（製造業PMI)



【ユーロ圏】

ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（6月）16:55

予想 43.4 前回 43.4（製造業PMI（購買担当者指数）)



ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（6月）17:00

予想 45.6 前回 45.6（ユーロ圏製造業PMI（購買担当者指数）)



ドイツ消費者物価指数（速報）（6月）21:00

予想 N/A 前回 0.1%（前月比)

予想 2.2% 前回 2.4%（前年比)

予想 N/A 前回 0.2%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)

予想 2.6% 前回 2.8%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)



【米国】

PMI（購買担当者景気指数・確報値）（6月）22:45

予想 51.7 前回 51.7（製造業PMI・確報値)



建設支出（5月）23:00

予想 0.2% 前回 -0.1%（前月比)



ISM製造業景気指数（6月）23:00

予想 49.0 前回 48.7（ISM製造業景気指数)



※予定は変更することがあります

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