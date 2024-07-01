【日本】
日銀短観（2024年 第2四半期）08:50
予想　11.0　前回　11.0（大企業製造業・業況判断)
予想　10.0　前回　10.0（大企業製造業・先行き)
予想　333.0　前回　34.0（大企業非製造業・業況判断)　
予想　28.0　前回　27.0（大企業非製造業・先行き)
予想　13.8%　前回　4.0%（大企業全産業・設備投資)

【中国】
財新製造業PMI（6月）10:45
予想　51.4　前回　51.7（財新製造業PMI)

【英国】
ネーションワイド住宅価格指数（6月）15:00
予想　0.1%　前回　0.4%（前月比)
予想　1.1%　前回　1.3%（前年比)

製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（6月）17:30
予想　51.4　前回　51.4（製造業PMI（購買担当者指数）)

【スイス】
小売売上高（5月）15:30
予想　N/A　前回　2.7%（前年比)

製造業PMI（購買担当者景気指数）（6月）16:30
予想　N/A　前回　46.4（製造業PMI)

【ユーロ圏】
ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（6月）16:55
予想　43.4　前回　43.4（製造業PMI（購買担当者指数）)

ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（6月）17:00
予想　45.6　前回　45.6（ユーロ圏製造業PMI（購買担当者指数）)

ドイツ消費者物価指数（速報）（6月）21:00
予想　N/A　前回　0.1%（前月比)　
予想　2.2%　前回　2.4%（前年比)
予想　N/A　前回　0.2%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)
予想　2.6%　前回　2.8%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)

【米国】
PMI（購買担当者景気指数・確報値）（6月）22:45
予想　51.7　前回　51.7（製造業PMI・確報値)

建設支出（5月）23:00　
予想　0.2%　前回　-0.1%（前月比)

ISM製造業景気指数（6月）23:00
予想　49.0　前回　48.7（ISM製造業景気指数)

※予定は変更することがあります