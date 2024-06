HYDEの新曲「BLEEDING」が、7月27日から放送開始の東海テレビ・フジテレビ系全国ネットドラマ『嗤う淑女』のオープニング曲に起用されることが決定した。ドラマ『嗤う淑女』は、ベストセラー作家・中山七里の人気シリーズを実写化したドラマで、内田理央演じる稀代の悪女・蒲生美智留が、次々と人を地獄へと陥れていく震撼のサイコサスペンスだ。新曲「BLEEDING」は現実世界の真実を求めさまよう感情を表現した楽曲だとのこと。激しいビートに感情をむき出しにしたシャウト、メロディアスでどこか切ないサビ部分の唄声など、ライヴではコール&レスポンスが生まれること間違いなしのナンバーに仕上がっている。

■LIVE Blu-ray&DVD『HYDE LIVE2023』



2024年6月12日(水)発売
【通常盤 Blu-ray】UIXV-10024 6,600円(税込)
【通常盤 DVD】UIBV-10061 5,500円(税込)

▼収録内容
<HYDE LIVE 2023 Presented by Rakuten NFT>
2023年9月10日(日)@幕張メッセ イベントホール公演の模様を収録

DEFEAT
AFTER LIGHT
PANDORA
TAKING THEM DOWN
SICK
WHO'S GONNA SAVE US
THE ABYSS
ON MY OWN
MAD QUALIA
DEVIL SIDE
INTERPLAY
GLAMOROUS SKY
6or9
MIDNIGHT CELEBRATION II
LET IT OUT
AHEAD
BLOODSUCKERS
I GOT 666(未発表曲)
HIDEAWAY
SEX BLOOD ROCK N' ROLL

※収録内容は通常盤Blu-rayと通常盤DVD、同一映像