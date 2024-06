ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、飲みきりサイズで持ち歩きに便利な「軽量マルチボトル・ミニ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ミッキー&フレンズ・ドナルドダック・チップ&デール・ふしぎの国のアリス・くまのプーさん」軽量マルチボトル・ミニ

© Disney

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

価格:各1,100円(税込)

サイズ:径約4.6cm、高さ約14.3cm

耐熱温度:【本体】70℃、【フタ・飲み口フタ】120℃、【フタパッキン】140℃

耐冷温度:-20℃

適正容量:約160ml

電子レンジ・食器洗浄機・食器乾燥機:使用不可

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

お散歩や通勤のちょっと飲みたい時の水分補給にぴったりなマルチボトル。

軽くコップ1杯分(約160ml)の飲みきりサイズで、必要な分だけ持ち歩けてムダがなく経済的です。

スリット付きのフタなので、茶葉を入れることも可能。

フタは外して洗えるのでいつも清潔に使えます。

全部で5種類のデザインがラインナップ。

ミッキーマウス

© Disney

「ミッキーマウス」デザインのマルチボトル。

水色のフタや、波の模様、ヨットなど、マリンなテイストでかわいさ満点☆

中央には大きなミッキーモチーフが、上下にはドット柄と一緒に小ぶりなミッキーモチーフがあしらわれています。

ドナルドダック

© Disney

「ドナルドダック」柄のマルチボトル。

賑やかでカラフルなアートがインパクトたっぷり!

中央には様々なカラーで「ドナルドダック」のシルエットがデザインされています。

ふしぎの国のアリス

© Disney

『ふしぎの国のアリス』デザインのマルチボトル。

劇中でもお馴染みの、主人公「アリス」が穴に落ちるシーンをシルエットで表現したアートがとってもかわいい☆

上下にはティーポットやカップなどのモチーフも散りばめられています。

チップ&デール

© Disney

「チップ&デール」デザインのマルチボトル。

元気いっぱいな「チップ」と「デール」のシルエットに、どんぐりや葉っぱなどのモチーフもおしゃれ!

ブラウンのフタなど、「チップ&デール」らしいカラーリングで統一されているのもポイントです。

くまのプーさん

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

「くまのプーさん」デザインのマルチボトル。

ボタニカルな雰囲気が大人かわいく、中央のロゴがあしらわれたハニーポットが存在感抜群☆

ロゴの一部が「くまのプーさん」のシルエットになっているのにも注目です。

© Disney

それぞれスリット付きのフタで、耐熱70度に耐冷-20度と様々な種類のドリンクの持ち歩きに便利!

コンパクトサイズなので冷蔵庫のドアポケットにもすっぽりと収まります。

© Disney

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

小さいので、水とお茶など、お気に入りのドリンクの2つ持ちも可能。

お薬用の水を持ち歩く際にも重宝します。

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

めんつゆを入れれば、お弁当に麺類を持っていくこともできます。

© Disney

メモリ付きなのでドレッシングや、たれ作りも簡単。

ボトルに入れた手作りドレッシングはそのまま食卓に出してもかわいい☆

© Disney

粉ふりポットとしても使える、マルチに活躍してくれるボトルです。

ランチバッグのような小さなバッグにもすっきり入る、携帯に便利なミニボトル。

飲みきりサイズで持ち歩きに便利な「軽量マルチボトル・ミニ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ミッキー&フレンズ・ドナルド・チップ&デール・アリス・プーさん!ベルメゾン ディズニー「軽量マルチボトル・ミニ」 appeared first on Dtimes.