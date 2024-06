人気作品のキャラクターグッズやぬいぐるみなど、豊富なラインナップが楽しいセガプライズ。

今回は2024年6月21日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『キングダム ハーツII』 Lぬいぐるみ “ソラ”を紹介します☆

セガプライズ ディズニー『キングダム ハーツII』 Lぬいぐるみ “ソラ”

登場時期:2024年6月21日より順次

サイズ:全長約21×16×32cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

ディズニーのキャラクターやヴィランズが登場する、人気ゲーム「キングダム ハーツ」シリーズ

世界的に人気を集めるゲームシリーズから、『キングダム ハーツII』の主人公「ソラ」がセガプライズに登場。

『キングダム ハーツII』のコスチュームで、ちょこんと座ったポーズがかわいいぬいぐるみです!

王冠モチーフのアクセサリーなど、コスチュームのディテールも丁寧に再現。

全長約21×16×32センチの程よいサイズ感で、抱っこしたり飾ったりして楽しめます。

『キングダム ハーツII』のコスチュームをまとった「ソラ」のぬいぐるみが登場。

セガプライズの『キングダム ハーツII』 Lぬいぐるみ “ソラ”は、2024年6月21日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

