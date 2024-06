ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2024年6月から全国のゲームセンターなどに順次登場する『いないいないばあっ!』グッズを紹介します!

セガプライズ『いないいないばあっ!』グッズ

投入時期:2024年6月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

NHK Eテレで放送されている、幼児向け人気テレビ番組『いないいないばあっ!』

セガが展開する2024年6月のプライズとして、初登場となる「おうちゃん」をデザインした”& you(アンドユー)マスコットがラインナップされます。

さらに、番組のオープニングに登場するニューデザインを使った「ワンワン」の大きなぬいぐるみも登場です☆

NHKいないいないばあっ! ワンワン&ぽぅぽ&おうちゃんの& you マスコット

投入時期:2024年6月21日より順次

サイズ:全長約6×5×10cm

種類:全3種(ワンワン、ぽぅぽ、おうちゃん)

「ワンワン」「ぽぅぽ」「おうちゃん」の、セガオリジナル“& you(アンドユー)”デザインのマスコット。

笑顔あふれる女の子「おうちゃん」はセガプライズ初登場です!

一緒にお出かけして、ぬい撮りを楽しむこともできます。

NHKいないいないばあっ! ワンワンのLぬいぐるみ

投入時期:2024年6月28日より順次

サイズ:全長約25×17×28cm

種類:1種(ワンワン)

番組のオープニングに登場する、ニューデザインを使った「ワンワン」の大きなぬいぐるみ。

頬に手を当ててにっこり笑う姿がかわいらしいプライズです☆

『いないいないばあっ!』の新キャラクター「おうちゃん」がついにセガプライズに登場!

2024年6月より全国のゲームセンターなどで順次投入される、セガプライズ『いないいないばあっ!』グッズの紹介でした。

