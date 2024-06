ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2024年6月21日から全国のゲームセンターなどに順次登場する、アニメ「鬼滅の刃」 ちょこのせ ミニフィギュア−柱稽古編−を紹介します!

セガプライズ アニメ「鬼滅の刃」 ちょこのせ ミニフィギュア−柱稽古編−

投入時期:2024年6月21日より順次

サイズ:全長約4×6cm

種類:全3種(竈門炭治郎、我妻善逸、嘴平伊之助)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガプライズが展開する、小さめサイズがかわいい、”ちょこのせ”シリーズに『アニメ「鬼滅の刃」 ちょこのせ ミニフィギュア−柱稽古編−』が登場。

テレビアニメ「鬼滅の刃」柱稽古編で稽古を頑張る「竈門炭治郎」「我妻善逸」「嘴平伊之助」の3人がラインナップされます。

焼き魚を手にした「竈門炭治郎」「我妻善逸」「嘴平伊之助」が、ユニークな表情を見せてくれています。

座っているポーズのまま飾れる”ちょこのせ”シリーズ。

3人と一緒に束の間の休憩時間を過ごしている気分になれます。

全長約4×6センチと小さいサイズながらも、髪の毛や隊服のしわ、そして筋肉などを細かく表現されたフィギュアです。

「竈門炭治郎」は、目が点になっている表情でのフィギュア化!

涙を流しながら焼き魚を持つ「我妻善逸」らしい表情に、見ているだけで笑みがこぼれてしまいそう☆

魚の骨までしゃぶりつくしている「嘴平伊之助」の仕草もポイントです。

焼き魚を手にちょこんと座る「竈門炭治郎」「我妻善逸」「嘴平伊之助」のフィギュア!

セガプライズのアニメ「鬼滅の刃」 ちょこのせ ミニフィギュア−柱稽古編−は、2024年6月21日から全国のゲームセンターなどにて順次投入予定です。

