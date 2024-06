シンガー・ソングライターのmiletが、7月25日スタートのテレビ朝日系木曜ドラマ『スカイキャッスル』(後9:00)の主題歌を担当することが決定した。同作の原作は、韓国のケーブルテレビ局「JTBC」で2018〜19年に放送された『SKYキャッスル〜上流階級の妻たち〜』。『六本木クラス』(2022年)の制作陣が韓国のスタジオ「SLL」と再タッグを組んだ日韓共同プロジェクトとなる。

俳優の松下奈緒が主演し、木村文乃、比嘉愛未、高橋メアリージュン、小雪ら豪華キャストが競演。世にも優雅なたたずまいとは裏腹に燃えたぎる野心、そして誰にも言えない“秘密”を抱えた美しきセレブ妻たちが夫の出世、子どもの受験でも頂点を極めようと戦うドロ沼マウントバトル・ミステリー。Miletが歌うのは、原作の韓国ドラマ『SKYキャッスル〜上流階級の妻たち〜』でもテーマ曲となっていた「We All Lie」。原曲の魅力を保ちながら、miletのエッセンスを詰め込んだカバー曲に仕上げた。【milet コメント】『スカイキャッスル』のテーマソングとしてハジンさんの歌う「We All Lie」を、リスペクトの想いを込めカバーさせていただきました。今まであまり歌にしてこなかった憎しみや復讐心などの感情を音にできたことが新鮮でした。静かに燃えるアダルトな雰囲気で歌うことができたと思います。ぎらぎらドロドロの女たちのバトルを「Is this really true」という歌詞がさらに煽っていくのだろうと考えると期待が高まります。この「We All Lie」も物語とともに楽しんでいただけたら幸いです。【松下奈緒コメント】miletさんが歌う「We All Lie」を聞いて、かっこいいなと感じました。私、miletさんの声がすごく好きで、高い声と低い声がミックスになったところが、『スカイキャッスル』の世界観にマッチしていて、これから何が始まるんだろうとワクワクさせてくれる曲だと思いました。【木村文乃コメント】「We All Lie」でのmiletさんの歌い方が、ドラマや役の心情にすごく寄り添ってくださっているので、それが劇中で流れることで、私たちが必死で作り上げている世界観がもっともっと濃くなっていくと思うとワクワクします。【比嘉愛未コメント】私もmiletさんの声が大好きで、音域の広さ、声の余韻が、すごく痺れます。「We All Lie」とてもカッコいいなと思いました。