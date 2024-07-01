【洪水警報】福井県・福井市、大野市、勝山市、鯖江市、坂井市、永平寺町などに発表
気象台は、午前7時12分に、洪水警報を福井市、大野市、勝山市、鯖江市、坂井市、永平寺町、越前町に発表しました。
【警報エリアを確認】【洪水警報】福井県・福井市、大野市、勝山市、鯖江市、坂井市、永平寺町などに発表
嶺北では、1日昼過ぎまで土砂災害に、1日昼前まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■福井市
□大雨警報
・土砂災害
1日昼過ぎにかけて警戒
・浸水
1日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報【発表】
1日昼前にかけて警戒
□大雨警報
・土砂災害
1日昼過ぎにかけて警戒
・浸水
1日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報【発表】
1日昼前にかけて警戒
■勝山市
□大雨警報
・土砂災害
1日昼過ぎにかけて警戒
・浸水
1日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報【発表】
1日昼前にかけて警戒
■鯖江市
□大雨警報
・土砂災害
1日昼過ぎにかけて警戒
・浸水
1日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報【発表】
1日昼前にかけて警戒
■あわら市
□大雨警報
・土砂災害
1日昼過ぎにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■越前市
□大雨警報
・土砂災害
1日昼過ぎにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■坂井市
□大雨警報
・土砂災害
1日昼過ぎにかけて警戒
・浸水
1日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報【発表】
1日昼前にかけて警戒
■永平寺町
□大雨警報
・土砂災害
1日昼過ぎにかけて警戒
・浸水
1日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報【発表】
1日昼前にかけて警戒
■池田町
□大雨警報
・土砂災害
1日昼過ぎにかけて警戒
■越前町
□大雨警報
・土砂災害
1日昼過ぎにかけて警戒
・浸水
1日昼前にかけて警戒
3時間最大雨量 60mm
□洪水警報【発表】
1日昼前にかけて警戒