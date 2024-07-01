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気象台は、午前7時12分に、洪水警報を福井市、大野市、勝山市、鯖江市、坂井市、永平寺町、越前町に発表しました。

【警報エリアを確認】【洪水警報】福井県・福井市、大野市、勝山市、鯖江市、坂井市、永平寺町などに発表

嶺北では、1日昼過ぎまで土砂災害に、1日昼前まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■福井市
□大雨警報
・土砂災害
　1日昼過ぎにかけて警戒
・浸水
　1日昼前にかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm

□洪水警報【発表】
　1日昼前にかけて警戒

■大野市
□大雨警報
・土砂災害
　1日昼過ぎにかけて警戒
・浸水
　1日昼前にかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm

□洪水警報【発表】
　1日昼前にかけて警戒

■勝山市
□大雨警報
・土砂災害
　1日昼過ぎにかけて警戒
・浸水
　1日昼前にかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm

□洪水警報【発表】
　1日昼前にかけて警戒

■鯖江市
□大雨警報
・土砂災害
　1日昼過ぎにかけて警戒
・浸水
　1日昼前にかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm

□洪水警報【発表】
　1日昼前にかけて警戒

■あわら市
□大雨警報
・土砂災害
　1日昼過ぎにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

■越前市
□大雨警報
・土砂災害
　1日昼過ぎにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

■坂井市
□大雨警報
・土砂災害
　1日昼過ぎにかけて警戒
・浸水
　1日昼前にかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm

□洪水警報【発表】
　1日昼前にかけて警戒

■永平寺町
□大雨警報
・土砂災害
　1日昼過ぎにかけて警戒
・浸水
　1日昼前にかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm

□洪水警報【発表】
　1日昼前にかけて警戒

■池田町
□大雨警報
・土砂災害
　1日昼過ぎにかけて警戒

■越前町
□大雨警報
・土砂災害
　1日昼過ぎにかけて警戒
・浸水
　1日昼前にかけて警戒
　3時間最大雨量　60mm

□洪水警報【発表】
　1日昼前にかけて警戒