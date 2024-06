阪急うめだ本店9階催場にて、「くまのプーさん 100エーカーの森フェスティバル」を2024年も開催!

イベント限定品や先行販売品はもちろん、1,000点以上のグッズ販売やワークショップなど盛りだくさん。

また、「くまのプーさん」と森の仲間たちとの撮影を楽しめるフォトスポットも登場します。

阪急うめだ本店「くまのプーさん 100エーカーの森フェスティバル」

開催期間:2024年7月3日(水)〜7月8日(月)※催し最終日は午後5時閉場

開催場所:阪急うめだ本店 9階催場

阪急うめだ本店9階催場にて、「くまのプーさん 100エーカーの森フェスティバル」を開催☆

今回で2回目の開催となります。

イベント限定品や先行販売品など、1000点以上のグッズとの素敵な出会いや、「くまのプーさん」と森の仲間たちとのフォトスポットで撮影も楽しめます!

グッズ

「くまのプーさん 100エーカーの森フェスティバル」の会場でしか発売されないイベント限定品や、先行販売品など1,000点以上のグッズが勢揃い◎

※イベント限定品や先行販売品に限らず、全アイテム1人5点までの購入となります。

<イベント限定>スタンドアップカード

価格:各143円

サイズ:横5.5×縦9.1

「くまのプーさん」のお茶目な姿が楽しめるスタンドアップカード。

卓上に飾ったりしてもかわいい☆

全8種類のデザイン展開です。

<イベント限定>トートバッグ

価格:1,980円

サイズ:幅36.0×マチ11.0×高さ37.0

普段使いにぴったりな、ナチュラルなテイストのトートバッグ。

100エーカーの森をお散歩している「くまのプーさん」、「ピグレット」、「イーヨー」、「ティガー」の姿がデザインされています☆

<先行販売>プーさんとおおあらし(ジグソーパズル300ピース)

価格:1,980円

パズル完成サイズ:横30.5×縦43.0

『プーさんとおおあらし』の名シーンがデザインされたジグソーパズル。

300ピースとボリュームもたっぷり!

どのアートも可愛らしく、ほっこりとします。

<先行販売>フィギュアマグ

価格:1,980円

サイズ:幅9.0×奥行11.3×高さ9.6僉340ml

ハニーポットのような、コロンとしたフォルムのフィギュアマグ。

ひょっこりと顔を出す「くまのプーさん」の姿が愛らしさ満点です☆

<新作>ファスナージャバラマルチケース

価格:2,860円

サイズ:幅23.0×マチ2.0×高さ17.5

「くまのプーさん」のお顔とお野菜の総柄がキュートなファスナージャバラマルチケース。

下部は緑色のチェック柄に。

大事なものをひとまとめにしておけたり、母子手帳やお薬手帳などを入れておいたり、様々な用途で大活躍します◎

スマホショルダー

価格:3,300円

サイズ:幅11.0×マチ2.5×高さ19

落ち着いた色合いの「くまのプーさん」デザインのスマホショルダー。

中央には、でんぐり返しをしている「くまのプーさん」のアートが施され、赤いお洋服は異素材でもこもことしています☆

ウッドピンチ

価格:880円

温かみのあるウッド調のピンチ。

「くまのプーさん」、「イーヨー」と「ピグレット」、「ティガー」デザインの3個セットです。

お花や葉っぱに囲まれたボタニカルなデザインが素敵!

タオルハンカチ

価格:1,320円

サイズ:縦25.5僉濂25.5

「くまのプーさん」と仲間たちがデザインされたタオルハンカチ。

シンプルなモノトーンカラーで、黄色や緑色などのカラーがオシャレなアクセントに☆

老若男女問わず使いやすいデザインで、プレゼントにも喜ばれそうです。

「神戸養蜂場」はちみつキャラメルパイ

価格:1,080円

「くまのプーさん」が大好きなハチミツを使ったスイーツも!

パッケージも可愛く、はちみつキャラメルパイは全部で17枚入っています。

イベント限定オーナメントでトートバッグをカスタマイズ

受付時間:2024年7月3日(水)〜8日(月)各日午前10時30分〜正午、午後2時〜6時

※催し最終日の受付時間は午後4時まで。

定員:2024年7月3日(水)〜5日(金)・8日(月)各日45名、6日(土)・7日(日)各日60名

参加費:5,390円(材料費込み)

※当日お持ち帰りできます。

夏のおでかけにもぴったりなキャンパス生地のピクニックバッグに、イベント限定オーナメントやイニシャルからお好きなデザインを3つ選んで自由にレイアウト!

その場でスタッフがプリントしてお渡しします。

毎日デザインが変わる!会場プレゼントキャンペーン

※写真はイメージです。デザインが変わる可能性がございます。

「くまのプーさん 100エーカーの森フェスティバル」期間中、会場にて3,300円(税込)以上のお買い上げで、各日先着300名に毎日デザインが変わる6種のステッカーを1枚プレゼント☆

ステッカーには「くまのプーさん」はもちろん、「クリストファー・ロビン」や「オウル」、「ラビット」や「カンガ」に「ルー」の姿が描かれています。

イベント会場限定のグッズも販売される、6日間だけの特別なイベント。

阪急うめだ本店9階催場にて2024年7月3日(水)から開催される、「くまのプーさん 100エーカーの森フェスティバル」の紹介でした☆

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

