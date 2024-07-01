【大雨警報】奈良県・奈良市、天理市、御所市、生駒市、香芝市、葛城市などに発表
気象台は、午前6時32分に、大雨警報（土砂災害）を奈良市、天理市、御所市、生駒市、香芝市、葛城市、平群町、三郷町、斑鳩町、上牧町、王寺町、河合町に発表しました。
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北部では、1日昼前から1日夜のはじめ頃まで土砂災害に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■奈良市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
1日昼前から1日夜のはじめ頃にかけて警戒
■天理市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
1日昼前から1日夜のはじめ頃にかけて警戒
□大雨警報【発表】
・土砂災害
1日昼前から1日夜のはじめ頃にかけて警戒
■生駒市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
1日昼前から1日夜のはじめ頃にかけて警戒
■香芝市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
1日昼前から1日夜のはじめ頃にかけて警戒
■葛城市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
1日昼前から1日夜のはじめ頃にかけて警戒
■平群町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
1日昼前から1日夜のはじめ頃にかけて警戒
■三郷町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
1日昼前から1日夜のはじめ頃にかけて警戒
■斑鳩町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
1日昼前から1日夜のはじめ頃にかけて警戒
■上牧町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
1日昼前から1日夜のはじめ頃にかけて警戒
■王寺町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
1日昼前から1日夜のはじめ頃にかけて警戒
■河合町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
1日昼前から1日夜のはじめ頃にかけて警戒