サッカーJ2リーグ第22節の10試合が、29日（土）、30日（日）に開催されました。

首位V・ファーレン長崎は、終盤に追いつき徳島ヴォルティスと引き分け。勝利こそ得られなかったものの、20試合負けなし（13勝7分）で首位をキープ。2位横浜FCはいわきFCに4−0での快勝、3位清水エスパルスもファジアーノ岡山に3−1で勝利。共に首位・ファーレン長崎との勝ち点差を『1』に縮めています。

ジェフユナイテッド千葉は鹿児島ユナイテッドFCとの接戦を制し、勝ち点36。レノファ山口FCを抜き、J1昇格プレーオフ圏内の6位に順位を上げました。ロアッソ熊本は愛媛FCに4得点を奪う大勝でJ3降格圏内を脱し、16位に順位を上げています。

【J2第22節結果】

◆横浜FC 4−0 いわき（ハワイアンズスタジアムいわき）

得点【横浜FC】ンドカ ボニフェイス（前半31分）小川慶治朗（後半17分）カプリーニ（後半21分）村田透馬（後半45分+2分）

◆水戸 1−1 山口（ケーズデンキスタジアム水戸）

得点【水戸】山本隼大（前半38分）末永透瑛（後半43分）

◆熊本 4−0 愛媛（えがお健康スタジアム）

得点【熊本】江崎巧朗（前半28分）竹本雄飛（前半31分）大西遼太郎（後半24分）大崎舜（後半39分）

◆仙台 3−2 栃木（ユアテックスタジアム仙台）

得点【仙台】相良竜之介（前半27分、29分）菅田真啓（前半33分）【栃木】平松航（前半12分）宮崎鴻（後半5分）

◆藤枝 2−1 群馬（正田醤油スタジアム群馬）

得点【藤枝】鈴木翔太（後半18分）西矢健人（後半40分）【群馬】川本梨誉（前半20分）

◆徳島 2−2 長崎（鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム）

得点【徳島】坪井清志郎（後半4分）ブラウンノア賢信（後半7分）【長崎】エジガル ジュニオ（前半29分）マルコス ギリェルメ（後半44分）

◆大分 0−0 甲府（レゾナックドーム大分）

◆山形 3−0 秋田（ソユースタジアム）

得点【山形】國分伸太郎（前半14分）坂本亘基（後半25分、28分）

◆清水 3−1 岡山（IAIスタジアム日本平）

得点【清水】カルリーニョス ジュニオ（前半20分、後半4分）矢島慎也（後半34分）【岡山】岩渕弘人（前半42分）

◆千葉 2−1 鹿児島（フクダ電子アリーナ）得点【千葉】田口泰士（前半37分）メンデス（後半22分）【鹿児島】福田望久斗（前半16分）