【J2順位表】首位から3位まで“勝ち点1差” 長崎＆横浜FC&清水の三つどもえの争い
サッカーJ2リーグ第22節の10試合が、29日（土）、30日（日）に開催されました。
首位V・ファーレン長崎は、終盤に追いつき徳島ヴォルティスと引き分け。勝利こそ得られなかったものの、20試合負けなし（13勝7分）で首位をキープ。2位横浜FCはいわきFCに4−0での快勝、3位清水エスパルスもファジアーノ岡山に3−1で勝利。共に首位・ファーレン長崎との勝ち点差を『1』に縮めています。
ジェフユナイテッド千葉は鹿児島ユナイテッドFCとの接戦を制し、勝ち点36。レノファ山口FCを抜き、J1昇格プレーオフ圏内の6位に順位を上げました。ロアッソ熊本は愛媛FCに4得点を奪う大勝でJ3降格圏内を脱し、16位に順位を上げています。
【J2第22節結果】
◆横浜FC 4−0 いわき（ハワイアンズスタジアムいわき）
得点【横浜FC】ンドカ ボニフェイス（前半31分）小川慶治朗（後半17分）カプリーニ（後半21分）村田透馬（後半45分+2分）
◆水戸 1−1 山口（ケーズデンキスタジアム水戸）
得点【水戸】山本隼大（前半38分）末永透瑛（後半43分）
◆熊本 4−0 愛媛（えがお健康スタジアム）
得点【熊本】江崎巧朗（前半28分）竹本雄飛（前半31分）大西遼太郎（後半24分）大崎舜（後半39分）
◆仙台 3−2 栃木（ユアテックスタジアム仙台）
得点【仙台】相良竜之介（前半27分、29分）菅田真啓（前半33分）【栃木】平松航（前半12分）宮崎鴻（後半5分）
◆藤枝 2−1 群馬（正田醤油スタジアム群馬）
得点【藤枝】鈴木翔太（後半18分）西矢健人（後半40分）【群馬】川本梨誉（前半20分）
◆徳島 2−2 長崎（鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム）
得点【徳島】坪井清志郎（後半4分）ブラウンノア賢信（後半7分）【長崎】エジガル ジュニオ（前半29分）マルコス ギリェルメ（後半44分）
◆大分 0−0 甲府（レゾナックドーム大分）
◆山形 3−0 秋田（ソユースタジアム）
得点【山形】國分伸太郎（前半14分）坂本亘基（後半25分、28分）
◆清水 3−1 岡山（IAIスタジアム日本平）
得点【清水】カルリーニョス ジュニオ（前半20分、後半4分）矢島慎也（後半34分）【岡山】岩渕弘人（前半42分）
得点【千葉】田口泰士（前半37分）メンデス（後半22分）【鹿児島】福田望久斗（前半16分）