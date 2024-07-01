日本相撲協会は１日、大相撲名古屋場所（７月１４日初日、ドルフィンズアリーナ）の新番付を発表した。

大の里が新関脇に昇進。二所ノ関部屋からは現師匠が創設後初で、幕下付け出しデビューから所要７場所は武双山に並ぶ昭和以降２位のスピード昇進（１位は逸ノ城の５場所）。石川県出身は２００１年春場所の栃乃洋以来戦後５人目となる。

平戸海は新小結に昇進。境川部屋からは現師匠が創設後、１２年名古屋場所の妙義龍以来４人目。長崎県出身は０１年初場所の隆乃若以来戦後７人目となる。

貴景勝は、春場所以来９度目のかど番となった。

〈大相撲名古屋場所 幕内番付〉

【横綱】照ノ富士

【大関】琴桜、豊昇龍、貴景勝

【関脇】阿炎、大の里、霧島

【小結】大栄翔、平戸海

【前頭１】明生、熱海富士

【前頭２】若元春、御嶽海

【前頭３】高安、豪ノ山

【前頭４】翔猿、宇良

【前頭５】阿武咲、湘南乃海

【前頭６】隆の勝、王鵬

【前頭７】琴勝峰、佐田の海

【前頭８】竜電、金峰山

【前頭９】欧勝馬、玉鷲

【前頭１０】正代、翠富士

【前頭１１】一山本、錦木

【前頭１２】朝乃山、美ノ海

【前頭１３】北勝富士、宝富士

【前頭１４】若隆景、遠藤

【前頭１５】千代翔馬、狼雅

【前頭１６】輝、武将山

【前頭１７】錦富士