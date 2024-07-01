１日午前５時４分現在、広島県内の気象警報
１日午前５時４分現在、広島県内の全ての気象警報・注意報
広島市中区 大雨（土砂災害、浸水害）洪水警報、雷注意報
広島市東区 大雨（土砂災害、浸水害）洪水警報、雷注意報
広島市南区 大雨（土砂災害、浸水害）洪水警報、雷注意報
広島市西区 大雨（土砂災害、浸水害）洪水警報、雷注意報
広島市安佐南区 大雨（土砂災害、浸水害）洪水警報、雷注意報
広島市安佐北区 大雨（土砂災害、浸水害）洪水警報、雷注意報
広島市佐伯区 大雨（土砂災害、浸水害）洪水警報、雷注意報
呉市 大雨（土砂災害）洪水警報、雷注意報
竹原市 大雨（浸水害）洪水警報、雷注意報
三原市 大雨（浸水害）洪水警報、雷注意報
尾道市 大雨（浸水害）洪水警報、雷注意報
福山市 大雨（浸水害）洪水警報、雷注意報
大竹市 大雨（土砂災害）洪水警報、雷注意報
東広島市 大雨（土砂災害、浸水害）洪水警報、雷注意報
廿日市市 大雨（土砂災害、浸水害）洪水警報、雷注意報
府中町 大雨（土砂災害、浸水害）洪水警報、雷注意報
海田町 大雨（土砂災害、浸水害）洪水警報、雷注意報
熊野町 大雨（土砂災害、浸水害）洪水警報、雷注意報
坂町 大雨（土砂災害、浸水害）洪水警報、雷注意報
芸北全域 大雨（土砂災害）警報、雷洪水注意報
江田島市 大雨（土砂災害）警報、雷洪水注意報
備北全域 大雨雷洪水注意報
府中市 大雨雷洪水注意報
大崎上島町 大雨雷洪水注意報
世羅町 大雨雷洪水注意報
神石高原町 大雨雷洪水注意報
広島地方気象台によると
【要整形 気象庁発表文のまま】
広島県では、土砂災害に警戒してください。南部では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。