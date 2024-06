7人組グループ・Travis Japanが、2日からNetflixで配信される『連続ドキュメンタリー RIDE ON TIME』Season6(毎週火曜)に出演する。Travis Japanの特集では、ミュージックビデオ(MV)撮影の現場やアメリカ遠征、全国アリーナツアー「Travis Japan Concert Tour 2024 Road to Authenticity」などの舞台裏に7ヵ月密着。全4話を2週連続で届ける。

2022年に全世界配信デビューをはたしたTravis Japan。7人が追い求めるのは“世界に通用するダンス”だ。2023年6月、Travis Japanは3rdデジタルシングル「Candy Kiss」のMV撮影へ。10時間におよぶ撮影でも、リーダーの宮近海斗はタフで“疲れ知らず”。「ダンスが好きですね。それがなかったら、僕はここにはいない」という彼が仲間を引っ張っていく。一方、「Still on a journey」のダンス撮影では、振り付けを考えた七五三掛龍也が「メンバーの良いところを分かっているからこそ出せる味がある」と自信をのぞかせる。するとその言葉どおり、撮影中の“あるメンバー”が最高の笑顔を見せる。和気あいあいとした彼らのなかでも、ムードメーカー的存在は吉澤閑也。こん身の新ギャグを披露するが、はたして…。その吉澤、実は「山田涼介くん(Hey! Say! JUMP)に憧れて、昔は自分もクール系になりたいと思っていました。でも…」。彼が現在の“三枚目キャラ”にたどり着いた理由を明かす。また、デビュー前の“アメリカ留学生活”をメンバーが振り返る場面も。松倉海斗は「僕はダンス未経験で事務所に入ったので、踊るのが怖かったこともあって。けど、向こうのダンサーは違って…」と、現地で感じたダンスの楽しさを説明。中村海人は「価値観が変わりました。人生に必要な時間だった」と心境の変化を語る。そんな彼らは7月、“全編英語詞”の新曲レコーディングに参加。アメリカの音楽プロデューサーを前にして全力で挑んでいく。9月は、振付師に“史上最難関のダンス”と言わしめた「LEVEL UP」のMV撮影本番。1回踊っただけでも体力を激しく消耗し、メンバーたちは息を切らしながら「誰か、水をください!」「いつもの撮影と違う」「きつい…」。この試練を彼らはどう乗り越えるのか。完璧を目指す7人の舞台裏に迫る。さらに、Travis Japanは海外オーディション番組に約1年ぶりに出場したほか、アメリカや台湾のイベントに登場。多忙な日々が続くなか、松田元太は「いろんな経験をさせてもらってありがたいです!」と話し、かつて見たグラミー賞の授賞式に触れながら「“これ”が世界トップクラスなのか」という気づきを語る。そして7人は地上波初の冠番組にも挑戦。全国の高校ダンス部と出会った彼らが、高校生から受けた刺激とは。11月は、全国ツアー「Road to Authenticity」の準備へ。演出を務める川島如恵留は「唯一無二のアイドルになりたい。そのためには“重たいものを乗せないと鍛えられない”。今は鍛えないと…」と意気込む。そんな彼らは今回、「LEVEL UP」などのダンス曲を敢えてセットリストの終盤に詰め込んだ。体力的に相当ハードな内容に、「Love Tag」の振り付けの一部を指導する千賀健永(Kis-My-Ft2)やスタッフから「大丈夫!?」と聞かれたTravis Japanの答えは…。そして迎えた2024年1月4日、ツアーが開幕。ダンスに人生をかける彼らの本番パフォーマンスを次々と紹介していく。グループ結成から12年、彼らが抱く夢は「いつか、世界のステージでキラキラして歌って踊りたい」(松田)。“本物への道”を突き進むTravis Japanの現在地を描く。