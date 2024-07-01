【大雨 交通情報】特急「スーパーいなば」1号～6号 「スーパーはくと」1号～8号・10号・12号 運転取り止め【1日午前5時半現在】
JR西日本は、大雨の影響で以下の特急列車の運転を取り止めると発表しました。
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【岡山⇒鳥取方面】
・スーパーいなば１号 岡山駅～鳥取駅間
・スーパーいなば３号 岡山駅～鳥取駅間
・スーパーいなば５号 岡山駅～鳥取駅間
【鳥取⇒岡山方面】
・スーパーいなば２号 鳥取駅～岡山駅間
・スーパーいなば４号 鳥取駅～岡山駅間
・スーパーいなば６号 鳥取駅～岡山駅間
【京都・大阪⇒鳥取・倉吉方面】
・スーパーはくと１号：京都駅～倉吉駅間
・スーパーはくと３号：京都駅～倉吉駅間
・スーパーはくと５号：大阪駅～倉吉駅間
・スーパーはくと７号：大阪駅～鳥取駅間
【倉吉・鳥取⇒大阪方面】
・スーパーはくと ２号：倉吉駅～大阪駅間
・スーパーはくと ４号：倉吉駅～大阪駅間
・スーパーはくと ６号：鳥取駅～大阪駅間
・スーパーはくと ８号：倉吉駅～大阪駅間
・スーパーはくと１０号：倉吉駅～鳥取駅間
・スーパーはくと１２号：倉吉駅～鳥取駅間