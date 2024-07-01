イングランドvsスロバキア 試合記録
【EURO2024決勝トーナメント1回戦】(ヴェルティンス・アレーナ)
イングランド 2-1(延長)スロバキア
<得点者>
[イ]ジュード・ベリンガム(90分+5)、ハリー・ケイン(91分)
[ス]I. Schranz(25分)
<警告>
[イ]マーク・グエヒ(3分)、コビー・メイヌー(7分)、ジュード・ベリンガム(17分)
[ス]ユライ・クツカ(13分)、ミラン・シュクリニアル(45分+1)、ペテル・ペカリーク(77分)、デニス・バブロ(108分)、ノルベルト・ギョンベル(114分)
観衆:47,244人
├イングランドが奇跡のEURO8強!! 敗退危機90+5分にベリンガム劇的バイシクル弾、最後はケイン仕上げて逆転突破
└ベリンガムが奇跡の同点バイシクル弾!! EURO敗退危機のイングランド、90+5分連続ロングスローで生き残る
イングランド 2-1(延長)スロバキア
<得点者>
[イ]ジュード・ベリンガム(90分+5)、ハリー・ケイン(91分)
[ス]I. Schranz(25分)
<警告>
[イ]マーク・グエヒ(3分)、コビー・メイヌー(7分)、ジュード・ベリンガム(17分)
[ス]ユライ・クツカ(13分)、ミラン・シュクリニアル(45分+1)、ペテル・ペカリーク(77分)、デニス・バブロ(108分)、ノルベルト・ギョンベル(114分)
観衆:47,244人
├イングランドが奇跡のEURO8強!! 敗退危機90+5分にベリンガム劇的バイシクル弾、最後はケイン仕上げて逆転突破
└ベリンガムが奇跡の同点バイシクル弾!! EURO敗退危機のイングランド、90+5分連続ロングスローで生き残る