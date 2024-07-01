◇１日（月）

▲国会、運営委員会全体会議（１０：００）

◇２日（火）

▲閣議（１０：００）

▲国会、行政安全委員会全体会議（１０：００）

▲国会、対政府質疑（政治・外交・統一、安全保障、１４：００）

◇３日（水）

▲国防部、前半期の全軍主要指揮官会議（１０：００）

▲国会、対政府質疑（経済、１４：００）

◇４日（木）

▲国会、政務委員会全体会議（１０：００）

▲国会、対政府質疑（教育・社会・文化、１４：００）

◇５日（金）

▲国会、開院式（１０：００）

▲サムスン電子、３〜６月期業績（暫定）発表

◇６日（土）

▲特になし

◇７日（日）

▲特になし