韓国の主な週間日程（１〜７日）
◇１日（月）
▲国会、運営委員会全体会議（１０：００）
◇２日（火）
▲閣議（１０：００）
▲国会、行政安全委員会全体会議（１０：００）
▲国会、対政府質疑（政治・外交・統一、安全保障、１４：００）
◇３日（水）
▲国防部、前半期の全軍主要指揮官会議（１０：００）
▲国会、対政府質疑（経済、１４：００）
◇４日（木）
▲国会、政務委員会全体会議（１０：００）
▲国会、対政府質疑（教育・社会・文化、１４：００）
◇５日（金）
▲国会、開院式（１０：００）
▲サムスン電子、３〜６月期業績（暫定）発表
◇６日（土）
▲特になし
◇７日（日）
▲特になし
▲国会、運営委員会全体会議（１０：００）
◇２日（火）
▲閣議（１０：００）
▲国会、行政安全委員会全体会議（１０：００）
▲国会、対政府質疑（政治・外交・統一、安全保障、１４：００）
◇３日（水）
▲国防部、前半期の全軍主要指揮官会議（１０：００）
▲国会、対政府質疑（経済、１４：００）
◇４日（木）
▲国会、政務委員会全体会議（１０：００）
▲国会、対政府質疑（教育・社会・文化、１４：００）
◇５日（金）
▲国会、開院式（１０：００）
▲サムスン電子、３〜６月期業績（暫定）発表
◇６日（土）
▲特になし
◇７日（日）
▲特になし