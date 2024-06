竹内まりや、新曲「歌を贈ろう」がドラマ『素晴らしき哉、先生！』主題歌に決定！ドラマ主演の生田絵梨花がコーラス参加

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「最後にひと声、笹岡先生にも加わっていただけたことによって、彼女との絆が見えてくるような優しい歌に仕上がったと思います」(竹内まりや)、「光栄すぎて震えてしまいました」(生田絵梨花)

竹内まりやの新曲「歌を贈ろう」が、8月18日からスタートするABCテレビ・テレビ朝日系ドラマ『素晴らしき哉、先生!』の主題歌に決定した。

生田絵梨花の地上波連続ドラマ初主演作となる『素晴らしき哉、先生!』は、新米高校教師・笹岡りおの成長を描く、この夏話題の連続ドラマ。

このドラマのために書き下ろされた新曲「歌を贈ろう」は、ミディアムテンポのバラードソング。生田が演じる主人公のように、悩み傷つきながらも今日を生きる人たちへの温かなメッセージが綴られた、心に優しく沁みる応援歌だ。

楽曲の後半では、生田がコーラスとして参加しており、竹内と生田によるハーモニーが美しい、ドラマ主題歌ならではのスペシャルな一曲が誕生した。主題歌を使用したドラマ本編の映像もドラマの各SNSで公開された。

「歌を贈ろう」が、竹内まりや2024年の初シングルとして、8月28日に発売されることも発表された。

カップリングにはアサヒ生ビールのCMソングとして大好評の名曲「元気を出して」のリマスター音源、初音源化となるJ.D.サウザーの「The Last In Love」と、イーグルスの「New Kid In Town」のカバー2曲を収録。さらには「歌を贈ろう」と「元気を出して」のオリジナルカラオケをも収められる。

なお、本作は、完全生産限定盤となるので、確実に入手したい人は早めに予約しよう。

リリース情報

2024.08.28 ON SALE

SINGLE「歌を贈ろう」

