NEWS、14thアルバムリード曲「JAPANEWS」MV今夜プレミア公開
NEWSが8月7日に発売するニューアルバム『JAPANEWS』より、リード曲「JAPANEWS」のMVを本日7月1日21時15分よりプレミア公開することが決定した。
◆MVティザー
アルバム『JAPANEWS』は、“日本”をテーマにした「ジャパニーズガイドブック」のような音楽作品。初回盤Aに特典映像として収録されるアルバムリード曲「JAPANEWS」のMVは、“日本の景色”をテーマに作り上げられた、美しくクールな映像となっている。結成21年目を迎え、新たなフェーズへと突入したNEWSの姿が存分に味わえる仕上がりだ。
14thアルバム『JAPANEWS』
『JAPANEWS』スペシャル BOX 仕様 / 16P フォトブック / 20P 歌詞ブックレット / シリアルコード1封入
【2CD+Blu-ray】
LCCN-0839〜841 価格:\5,170(税抜\4,700)
【2CD+DVD】
LCCN-0842〜844 価格:\5,170(税抜\4,700)
CD DISC1:JAPANEWS 盤 (収録曲数未定)
CD DISC2:NEWS C/W BEST 盤 (収録曲数未定)
Blu-ray・DVD 収録内容 (収録分数未定)
・「JAPANEWS」Music Video & Making
“日本の景色” をテーマに作り上げられた、美しく、クールな映像体験。新たなフェーズへと突入した NEWS が存分に味わえる Music Video になっています。 NEWS と日本の相性の良さを存分にお楽しみください。
・ARTWORK PHOTO behind the scenes
アルバム・アートワーク撮影時の模様をまとめたアートムービー。NEWS のアーティスト性と色気が爆発する様は、今まで見たことのない景色。乞うご期待。
◼︎初回盤 B(Blu-ray・DVD 共通)
『JAPANEWS』スペシャル BOX 仕様 / 16P フォトブック / 20P 歌詞ブックレット / シリアルコード2封入
【2CD+Blu-ray】
LCCN-0845〜847 価格:\5,170(税抜\4,700)
【2CD+DVD】
LCCN-0848〜850 価格:\5,170(税抜\4,700)
CD DISC1・2：初回盤 A CD DISC1 と共通内容
Blu-ray・DVD収録内容 (収録分数未定)
・METROCK2024 OSAKA
今年 5 月に開催された「METROCK2024 OSAKA」での NEWS 出演の様子を、ドキュメント付きで収録。 野外フェスでの最高のパフォーマンス、そして、圧巻の盛り上がりをお楽しみに
［収録内容］Documentary/U R not alone/weeeek/未来へ/MC/ROOOTS/紅く燃ゆる太陽/チャンカパーナ/さくらガール/「生きろ」/MC/劇伴/Documentary
◼︎通常盤
【2CD】
LCCN-0851〜852 価格:\3,850(税抜\3,500)
メンバーソロ3曲収録(通常盤のみ) / 32Pブックレット / シリアルコード3封入(通常盤初回プレスのみ)
CD DISC1：初回盤 A CD DISC1 と共通内容に加え、通常盤のみメンバーソロ3曲を収録
CD DISC2：NEWS C/W BEST盤 (収録曲数未定) 初回盤A CD DISC2 と共通内容
＜NEWS LIVE TOUR 2024 JAPANEWS＞
公演日開演時間
8/8（木）18:00
8/9（金）16:00
[静岡] エコパアリーナ
公演日開演時間
8/17（土）17:00
8/18 （日）16:00
[大阪] 大阪城ホール
公演日開演時間
9/10（火）18:00
9/11（水）18:00
[新潟] 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター
公演日開演時間
9/28（土）17:00
9/29（日）16:00
[愛知] Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）Aホール
公演日開演時間
10/5（土）17:00
10/6（日）16:00
[北海道] 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
公演日開演時間
10/26（土）17:00
10/27（日）16:00
[宮城] セキスイハイムスーパーアリーナ
公演日開演時間
11/8（金）18:00
11/9（土）16:00
[千葉] ららアリーナ東京ベイ
公演日開演時間
11/15（金）18:00
11/16（土）17:00
11/17（日）17:00
・Ticket Information
会員チケット（ファミリークラブ）
9,500円（税込）
フェス出演情報
【公演日】
2024年7月13日（土）・14日（日）・15日（月・祝）
※NEWSは7月15日（月・祝）に出演
【会場】
国営ひたち海浜公園（茨城県ひたちなか市馬渡字大沼605-4）
LuckyFesチケットページ： https://luckyfes.com/ticket/
LuckyFesオフィシャルサイト：https://luckyfes.com/