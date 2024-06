NEWSが8月7日に発売するニューアルバム『JAPANEWS』より、リード曲「JAPANEWS」のMVを本日7月1日21時15分よりプレミア公開することが決定した。アルバム『JAPANEWS』は、“日本”をテーマにした「ジャパニーズガイドブック」のような音楽作品。初回盤Aに特典映像として収録されるアルバムリード曲「JAPANEWS」のMVは、“日本の景色”をテーマに作り上げられた、美しくクールな映像となっている。結成21年目を迎え、新たなフェーズへと突入したNEWSの姿が存分に味わえる仕上がりだ。

14thアルバム『JAPANEWS』



◼︎初回盤 A(Blu-ray・DVD 共通)『JAPANEWS』スペシャル BOX 仕様 / 16P フォトブック / 20P 歌詞ブックレット / シリアルコード1封入【2CD+Blu-ray】LCCN-0839〜841 価格:\5,170(税抜\4,700)【2CD+DVD】LCCN-0842〜844 価格:\5,170(税抜\4,700)CD DISC1:JAPANEWS 盤 (収録曲数未定)CD DISC2:NEWS C/W BEST 盤 (収録曲数未定)Blu-ray・DVD 収録内容 (収録分数未定)・「JAPANEWS」Music Video & Making“日本の景色” をテーマに作り上げられた、美しく、クールな映像体験。新たなフェーズへと突入した NEWS が存分に味わえる Music Video になっています。 NEWS と日本の相性の良さを存分にお楽しみください。・ARTWORK PHOTO behind the scenesアルバム・アートワーク撮影時の模様をまとめたアートムービー。NEWS のアーティスト性と色気が爆発する様は、今まで見たことのない景色。乞うご期待。◼︎初回盤 B(Blu-ray・DVD 共通)『JAPANEWS』スペシャル BOX 仕様 / 16P フォトブック / 20P 歌詞ブックレット / シリアルコード2封入【2CD+Blu-ray】LCCN-0845〜847 価格:\5,170(税抜\4,700)【2CD+DVD】LCCN-0848〜850 価格:\5,170(税抜\4,700)CD DISC1・2:初回盤 A CD DISC1 と共通内容Blu-ray・DVD収録内容 (収録分数未定)・METROCK2024 OSAKA今年 5 月に開催された「METROCK2024 OSAKA」での NEWS 出演の様子を、ドキュメント付きで収録。 野外フェスでの最高のパフォーマンス、そして、圧巻の盛り上がりをお楽しみに[収録内容]Documentary/U R not alone/weeeek/未来へ/MC/ROOOTS/紅く燃ゆる太陽/チャンカパーナ/さくらガール/「生きろ」/MC/劇伴/Documentary◼︎通常盤【2CD】LCCN-0851〜852 価格:\3,850(税抜\3,500)メンバーソロ3曲収録(通常盤のみ) / 32Pブックレット / シリアルコード3封入(通常盤初回プレスのみ)CD DISC1:初回盤 A CD DISC1 と共通内容に加え、通常盤のみメンバーソロ3曲を収録CD DISC2:NEWS C/W BEST盤 (収録曲数未定) 初回盤A CD DISC2 と共通内容