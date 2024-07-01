NEWSが8月7日に発売するニューアルバム『JAPANEWS』より、リード曲「JAPANEWS」のMVを本日7月1日21時15分よりプレミア公開することが決定した。

◆MVティザー

アルバム『JAPANEWS』は、“日本”をテーマにした「ジャパニーズガイドブック」のような音楽作品。初回盤Aに特典映像として収録されるアルバムリード曲「JAPANEWS」のMVは、“日本の景色”をテーマに作り上げられた、美しくクールな映像となっている。結成21年目を迎え、新たなフェーズへと突入したNEWSの姿が存分に味わえる仕上がりだ。

2021年にリリースした「未来へ」の映像チームと再びタッグを組んだ本作では、映像の監修にメンバーの加藤シゲアキも参加。神社、祭り、桜、竹林、電車、食卓など日本の様々な景色が映し出される神秘的な空間で歌い上げる様子を、大胆なカメラワーク で捉えた映像となっている。さらに、日本の声優界の草分け的存在である野沢雅子氏による曲間のナレーションと、美しい映像のリンクにも注目だ。



14thアルバム『JAPANEWS』

◼︎初回盤 A(Blu-ray・DVD 共通)
『JAPANEWS』スペシャル BOX 仕様 / 16P フォトブック / 20P 歌詞ブックレット / シリアルコード1封入

【2CD+Blu-ray】
LCCN-0839〜841 価格:\5,170(税抜\4,700)

【2CD+DVD】
LCCN-0842〜844　価格:\5,170(税抜\4,700)

CD DISC1:JAPANEWS 盤 (収録曲数未定)
CD DISC2:NEWS C/W BEST 盤 (収録曲数未定)
Blu-ray・DVD 収録内容 (収録分数未定)

・「JAPANEWS」Music Video & Making
“日本の景色” をテーマに作り上げられた、美しく、クールな映像体験。新たなフェーズへと突入した NEWS が存分に味わえる Music Video になっています。 NEWS と日本の相性の良さを存分にお楽しみください。

・ARTWORK PHOTO behind the scenes
アルバム・アートワーク撮影時の模様をまとめたアートムービー。NEWS のアーティスト性と色気が爆発する様は、今まで見たことのない景色。乞うご期待。

◼︎初回盤 B(Blu-ray・DVD 共通)
『JAPANEWS』スペシャル BOX 仕様 / 16P フォトブック / 20P 歌詞ブックレット / シリアルコード2封入

【2CD+Blu-ray】
LCCN-0845〜847 価格:\5,170(税抜\4,700)

【2CD+DVD】
LCCN-0848〜850 価格:\5,170(税抜\4,700)

CD DISC1・2：初回盤 A CD DISC1 と共通内容

Blu-ray・DVD収録内容 (収録分数未定)
・METROCK2024 OSAKA
今年 5 月に開催された「METROCK2024 OSAKA」での NEWS 出演の様子を、ドキュメント付きで収録。 野外フェスでの最高のパフォーマンス、そして、圧巻の盛り上がりをお楽しみに
［収録内容］Documentary/U R not alone/weeeek/未来へ/MC/ROOOTS/紅く燃ゆる太陽/チャンカパーナ/さくらガール/「生きろ」/MC/劇伴/Documentary

◼︎通常盤
【2CD】
LCCN-0851〜852 価格:\3,850(税抜\3,500)
メンバーソロ3曲収録(通常盤のみ) / 32Pブックレット / シリアルコード3封入(通常盤初回プレスのみ)

CD DISC1：初回盤 A CD DISC1 と共通内容に加え、通常盤のみメンバーソロ3曲を収録
CD DISC2：NEWS C/W BEST盤 (収録曲数未定) 初回盤A CD DISC2 と共通内容

＜NEWS LIVE TOUR 2024 JAPANEWS＞

[福岡] マリンメッセ福岡A館
公演日開演時間
8/8（木）18:00
8/9（金）16:00

[静岡] エコパアリーナ
公演日開演時間
8/17（土）17:00
8/18 （日）16:00

[大阪] 大阪城ホール
公演日開演時間
9/10（火）18:00
9/11（水）18:00

[新潟] 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター
公演日開演時間
9/28（土）17:00
9/29（日）16:00

[愛知] Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）Aホール
公演日開演時間
10/5（土）17:00
10/6（日）16:00

[北海道] 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
公演日開演時間
10/26（土）17:00
10/27（日）16:00

[宮城] セキスイハイムスーパーアリーナ
公演日開演時間
11/8（金）18:00
11/9（土）16:00

[千葉] ららアリーナ東京ベイ
公演日開演時間
11/15（金）18:00
11/16（土）17:00
11/17（日）17:00

・Ticket Information
会員チケット（ファミリークラブ）
9,500円（税込）

フェス出演情報

＜LuckyFes2024＞
【公演日】
2024年7月13日（土）・14日（日）・15日（月・祝）
※NEWSは7月15日（月・祝）に出演
【会場】
国営ひたち海浜公園（茨城県ひたちなか市馬渡字大沼605-4）
LuckyFesチケットページ： https://luckyfes.com/ticket/
LuckyFesオフィシャルサイト：https://luckyfes.com/