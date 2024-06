平井 大の楽曲「I’m now here」がCO・OP共済 新CMソングに決定した。本楽曲は、「I'm now here」は昨年3月にリリースされた楽曲で、想い一つで変わる世界と未来があるんだ、という平井 大らしいメッセージが詰まった、リスナーの歩む道のりを優しくも力強く照らしてくれる1曲だ。本日より全国で放送される「子どもの保障」「女性の保障」「CO・OP共済共済共済マイページ」篇のテレビCMソングに起用されている。

EP「Good-bye to Yesterday」



2024年6月26日(水)リリース配信リンク:https://DaiHirai.lnk.to/goodbye_to_yesterdayテーマ:雨上がりに聴きたい楽曲収録曲Good-bye to YesterdayI'm now hereA Song for YouSunshine and RainbowThe Light (Home Rec Demo)僕が君に出来ること