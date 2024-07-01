スペインvsジョージア スタメン発表
[6.30 EURO2024決勝トーナメント1回戦](ラインエネルギーシュタディオン)
※28:00開始
<出場メンバー>
[スペイン]
先発
GK 23 ウナイ・シモン
DF 2 ダニエル・カルバハル
DF 3 ロビン・ル・ノルマン
DF 14 エメリク・ラポルト
DF 24 マルク・ククレジャ
MF 8 ファビアン・ルイス
MF 16 ロドリ
MF 20 ペドリ
FW 7 アルバロ・モラタ
FW 17 ニコラス・ウィリアムス
FW 19 ラミネ・ヤマル
控え
GK 1 ダビド・ラヤ
GK 13 アレックス・レミロ
DF 4 ナチョ・フェルナンデス
DF 5 ダニエル・ビビアン
DF 12 アレックス・グリマルド
DF 22 ヘスス・ナバス
MF 6 ミケル・メリノ
MF 15 アレックス・バエナ
MF 18 マルティン・スビメンディ
MF 25 フェルミン・ロペス
FW 9 ホセル
FW 10 ダニ・オルモ
FW 11 フェラン・トーレス
FW 21 ミケル・オヤルサバル
FW 26 アジョセ・ペレス
監督
ルイス・デ・ラ・フエンテ
[ジョージア]
先発
GK 25 ギオルギ・ママルダシュビリ
DF 2 O. Kakabadze
DF 3 L. Dvali
DF 4 グラム・カシア
DF 14 ルカ・ロチョシュビリ
DF 15 ジョルジ・グヴェレシアニ
MF 6 G. Kochorashvili
MF 10 ギオルギ チャクヴェターゼ
MF 17 O. Kiteishvili
FW 7 フビチャ・クバラツヘリア
FW 22 ジョージズ・ミカウタゼ
控え
GK 1 ギオルギ・ロリア
GK 12 L. Gugeshashvili
DF 5 S. Kverkvelia
DF 13 G. Gocholeishvili
DF 24 J. Tabidze
MF 16 N. Kvekveskiri
MF 18 S. Altunashvili
MF 21 G. Tsitaishvili
MF 23 S. Lobjanidze
MF 26 G. Sigua
FW 8 B. Zivzivadze
FW 9 Z. Davitashvili
FW 11 G. Kvilitaia
FW 19 L. Shengelia
監督
サニョルウィリー
※28:00開始
<出場メンバー>
[スペイン]
先発
GK 23 ウナイ・シモン
DF 2 ダニエル・カルバハル
DF 3 ロビン・ル・ノルマン
DF 14 エメリク・ラポルト
DF 24 マルク・ククレジャ
MF 8 ファビアン・ルイス
MF 16 ロドリ
MF 20 ペドリ
FW 7 アルバロ・モラタ
FW 17 ニコラス・ウィリアムス
控え
GK 1 ダビド・ラヤ
GK 13 アレックス・レミロ
DF 4 ナチョ・フェルナンデス
DF 5 ダニエル・ビビアン
DF 12 アレックス・グリマルド
DF 22 ヘスス・ナバス
MF 6 ミケル・メリノ
MF 15 アレックス・バエナ
MF 18 マルティン・スビメンディ
MF 25 フェルミン・ロペス
FW 9 ホセル
FW 10 ダニ・オルモ
FW 11 フェラン・トーレス
FW 21 ミケル・オヤルサバル
FW 26 アジョセ・ペレス
監督
ルイス・デ・ラ・フエンテ
[ジョージア]
先発
GK 25 ギオルギ・ママルダシュビリ
DF 2 O. Kakabadze
DF 3 L. Dvali
DF 4 グラム・カシア
DF 14 ルカ・ロチョシュビリ
DF 15 ジョルジ・グヴェレシアニ
MF 6 G. Kochorashvili
MF 10 ギオルギ チャクヴェターゼ
MF 17 O. Kiteishvili
FW 7 フビチャ・クバラツヘリア
FW 22 ジョージズ・ミカウタゼ
控え
GK 1 ギオルギ・ロリア
GK 12 L. Gugeshashvili
DF 5 S. Kverkvelia
DF 13 G. Gocholeishvili
DF 24 J. Tabidze
MF 16 N. Kvekveskiri
MF 18 S. Altunashvili
MF 21 G. Tsitaishvili
MF 23 S. Lobjanidze
MF 26 G. Sigua
FW 8 B. Zivzivadze
FW 9 Z. Davitashvili
FW 11 G. Kvilitaia
FW 19 L. Shengelia
監督
サニョルウィリー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります