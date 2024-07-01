[6.30 EURO2024決勝トーナメント1回戦](ラインエネルギーシュタディオン)

※28:00開始

<出場メンバー>

[スペイン]

先発

GK 23 ウナイ・シモン

DF 2 ダニエル・カルバハル

DF 3 ロビン・ル・ノルマン

DF 14 エメリク・ラポルト

DF 24 マルク・ククレジャ

MF 8 ファビアン・ルイス

MF 16 ロドリ

MF 20 ペドリ

FW 7 アルバロ・モラタ

FW 17 ニコラス・ウィリアムス

FW 19 ラミネ・ヤマル

控え

GK 1 ダビド・ラヤ

GK 13 アレックス・レミロ

DF 4 ナチョ・フェルナンデス

DF 5 ダニエル・ビビアン

DF 12 アレックス・グリマルド

DF 22 ヘスス・ナバス

MF 6 ミケル・メリノ

MF 15 アレックス・バエナ

MF 18 マルティン・スビメンディ

MF 25 フェルミン・ロペス

FW 9 ホセル

FW 10 ダニ・オルモ

FW 11 フェラン・トーレス

FW 21 ミケル・オヤルサバル

FW 26 アジョセ・ペレス

監督

ルイス・デ・ラ・フエンテ

[ジョージア]

先発

GK 25 ギオルギ・ママルダシュビリ

DF 2 O. Kakabadze

DF 3 L. Dvali

DF 4 グラム・カシア

DF 14 ルカ・ロチョシュビリ

DF 15 ジョルジ・グヴェレシアニ

MF 6 G. Kochorashvili

MF 10 ギオルギ チャクヴェターゼ

MF 17 O. Kiteishvili

FW 7 フビチャ・クバラツヘリア

FW 22 ジョージズ・ミカウタゼ

控え

GK 1 ギオルギ・ロリア

GK 12 L. Gugeshashvili

DF 5 S. Kverkvelia

DF 13 G. Gocholeishvili

DF 24 J. Tabidze

MF 16 N. Kvekveskiri

MF 18 S. Altunashvili

MF 21 G. Tsitaishvili

MF 23 S. Lobjanidze

MF 26 G. Sigua

FW 8 B. Zivzivadze

FW 9 Z. Davitashvili

FW 11 G. Kvilitaia

FW 19 L. Shengelia

監督

サニョルウィリー

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります