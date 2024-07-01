【大雨警報】広島県・海田町、熊野町、坂町に発表
気象台は、午前3時21分に、大雨警報（土砂災害）を海田町、熊野町、坂町に発表しました。また洪水警報を広島市安佐南区、廿日市市に発表しました。
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広島県では、土砂災害に警戒してください。南部では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■広島市中区
□大雨警報
・土砂災害
2日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
1日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
□大雨警報
・土砂災害
2日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
1日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
■広島市南区
□大雨警報
・土砂災害
2日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
1日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
■広島市西区
□大雨警報
・土砂災害
2日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
1日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
■広島市安佐南区
□大雨警報
・土砂災害
2日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
1日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報【発表】
1日昼前にかけて警戒
■広島市安佐北区
□大雨警報
・土砂災害
2日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
1日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
■広島市安芸区
□大雨警報
・土砂災害
2日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 1日明け方
■広島市佐伯区
□大雨警報
・土砂災害
2日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
1日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
■大竹市
□大雨警報
・土砂災害
2日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
■東広島市
□大雨警報
・土砂災害
2日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 1日明け方
■廿日市市
□大雨警報
・土砂災害
2日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 1日明け方
□洪水警報【発表】
1日昼前にかけて警戒
■安芸高田市
□大雨警報
・土砂災害
2日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 1日明け方
■府中町
□大雨警報
・土砂災害
2日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
■海田町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
2日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
3時間最大雨量 60mm
ピーク時間 1日明け方
■熊野町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
2日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
■坂町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
2日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
■安芸太田町
□大雨警報
・土砂災害
2日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
■北広島町
□大雨警報
・土砂災害
2日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 1日明け方