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気象台は、午前3時21分に、大雨警報（土砂災害）を海田町、熊野町、坂町に発表しました。また洪水警報を広島市安佐南区、廿日市市に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】広島県・海田町、熊野町、坂町に発表

広島県では、土砂災害に警戒してください。南部では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■広島市中区
□大雨警報
・土砂災害
　2日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　1日昼前にかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm

■広島市東区
□大雨警報
・土砂災害
　2日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　1日昼前にかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm

■広島市南区
□大雨警報
・土砂災害
　2日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　1日昼前にかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm

■広島市西区
□大雨警報
・土砂災害
　2日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　1日昼前にかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm

■広島市安佐南区
□大雨警報
・土砂災害
　2日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　1日昼前にかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm

□洪水警報【発表】
　1日昼前にかけて警戒

■広島市安佐北区
□大雨警報
・土砂災害
　2日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　1日昼前にかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm

■広島市安芸区
□大雨警報
・土砂災害
　2日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm
　ピーク時間　1日明け方

■広島市佐伯区
□大雨警報
・土砂災害
　2日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　1日昼前にかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm

■大竹市
□大雨警報
・土砂災害
　2日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）

■東広島市
□大雨警報
・土砂災害
　2日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm
　ピーク時間　1日明け方

■廿日市市
□大雨警報
・土砂災害
　2日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm
　ピーク時間　1日明け方

□洪水警報【発表】
　1日昼前にかけて警戒

■安芸高田市
□大雨警報
・土砂災害
　2日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm
　ピーク時間　1日明け方

■府中町
□大雨警報
・土砂災害
　2日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）

■海田町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　2日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　
　3時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　1日明け方

■熊野町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　2日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）

■坂町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　2日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）

■安芸太田町
□大雨警報
・土砂災害
　2日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）

■北広島町
□大雨警報
・土砂災害
　2日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm
　ピーク時間　1日明け方