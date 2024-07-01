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気象台は、午前2時17分に、大雨警報（土砂災害）を松江市、浜田市、出雲市、益田市、大田市、安来市、江津市、雲南市、奥出雲町、飯南町、川本町、美郷町、邑南町、津和野町、吉賀町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】島根県・松江市、浜田市、出雲市、益田市、大田市、安来市などに発表

東部、西部では、土砂災害に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■松江市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　1日朝から2日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　
　3時間最大雨量　45mm
　ピーク時間　1日未明

■浜田市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　1日明け方から2日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm
　ピーク時間　1日明け方

■出雲市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　1日朝から2日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　
　3時間最大雨量　45mm

■益田市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　2日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm
　ピーク時間　1日明け方

■大田市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　1日明け方から2日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm
　ピーク時間　1日明け方

■安来市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　1日朝から2日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）

■江津市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　1日明け方から2日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm
　ピーク時間　1日明け方

■雲南市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　1日朝から2日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）

■奥出雲町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　1日朝から2日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）

■飯南町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　1日朝から2日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）

■川本町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　1日明け方から2日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）

■美郷町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　1日明け方から2日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）

■邑南町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　1日明け方から2日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）

■津和野町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　2日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）

■吉賀町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　2日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）