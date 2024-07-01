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気象台は、午前2時4分に、大雨警報（土砂災害）を広島市安佐南区、広島市安佐北区、広島市佐伯区、廿日市市、安芸高田市、安芸太田町、北広島町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】広島県・広島市安佐南区、広島市安佐北区、広島市佐伯区、廿日市市、安芸高田市、安芸太田町などに発表

広島県では、1日夕方まで土砂災害に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■広島市安佐南区
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　1日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm
　ピーク時間　1日未明

■広島市安佐北区
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　1日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm
　ピーク時間　1日未明

■広島市佐伯区
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　1日夕方にかけて警戒

■廿日市市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　1日夕方にかけて警戒

■安芸高田市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　1日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm
　ピーク時間　1日未明

■安芸太田町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　1日夕方にかけて警戒

■北広島町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　1日夕方にかけて警戒