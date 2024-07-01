【大雨警報】広島県・広島市安佐南区、広島市安佐北区、広島市佐伯区、廿日市市、安芸高田市、安芸太田町などに発表
気象台は、午前2時4分に、大雨警報（土砂災害）を広島市安佐南区、広島市安佐北区、広島市佐伯区、廿日市市、安芸高田市、安芸太田町、北広島町に発表しました。
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広島県では、1日夕方まで土砂災害に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■広島市安佐南区
□大雨警報【発表】
・土砂災害
1日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 1日未明
■広島市安佐北区
□大雨警報【発表】
・土砂災害
1日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 1日未明
■広島市佐伯区
□大雨警報【発表】
・土砂災害
1日夕方にかけて警戒
■廿日市市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
1日夕方にかけて警戒
■安芸高田市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
1日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 1日未明
■安芸太田町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
1日夕方にかけて警戒
■北広島町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
1日夕方にかけて警戒