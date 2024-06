オンラインゲームには基本的に“サービス終了”がいつかは訪れるもの。サービス終了と言えばネガティブなイメージも強いが、サービス終了のお知らせ発表から終了までの期間に、運営からの感謝としてゲームをプレイしていたファン向けに特別施策が実施されることがあり、これをプレイしないのはとても勿体ないし、意外と見逃している方も多いのではないかと思う。

そこで、サービス終了してしまうゲームタイトルを月単位で一覧にし、一部タイトルについては終了してしまうからこそ実施される特別な施策や終了までのスケジュール、発表されている終了後の展開についてなども紹介していきたいと思う。

7月のサービス終了タイトルは15本。遊び残しの無いように最後までしっかりと楽しんでいただきたい。

2024年7月サービス終了予定のゲームタイトル一覧

サービス終了タイトルピックアップ紹介

ドラゴンクエスト チャンピオンズ

タイトル名 メーカー サービス開始日 サービス終了予定日 SENGEI(戦藝·三国)- 兵法の極意 インゲーム 2023年11月2日 2024年7月4日 BT21 POP STAR Wemade Play 2021年3月16日 2024年7月8日 豪傑三国外伝~盃に沈む華~ ANTIC TECNOLOGY 2023年8月30日 2024年7月19日 テイルズ オブ ザ レイズ バンダイナムコエンターテインメント 2017年2月28日 2024年7月23日 トワツガイ スクウェア・エニックス 2023年2月16日 2024年7月23日 恋愛HOTEL~秘密のルームサービス フリュー 2012年5月31日 2024年7月30日 恋愛幕末カレシ フリュー 2017年3月14日 2024年7月30日 キン肉マン マッスルショット カヤック 2015年3月19日 2024年7月30日 ドラゴンクエスト チャンピオンズ スクウェア・エニックス 2023年6月13日 2024年7月30日 囚われのパルマ(スマホ版) カプコン 2016年8月30日 2024年7月30日 クローズ×WORST - XROSS OVER - ソニックパワード 2022年7月20日 2024年7月30日 ソード&ブレイド ファイブクロス 2021年5月13日 2024年7月31 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝(スマホ版) アニプレックス 2017年8月22日 2024年7月31日 ドラゴンクエストけしケシ! スクウェア・エニックス 2021年12月1日 2024年7月31日 ディズニー ソーサラー・アリーナ アニプレックス 2020年3月24日 2024年7月31日

2024年7月30日15時 サービス終了

メーカー:スクウェア・エニックス

基本プレイ:無料(アイテム課金制)

本作は、スクウェア・エニックスより配信されているAndroid/iOS向け乱戦コマンドバトルRPG。「ドラゴンクエスト」シリーズのスピンオフ作品となっていて、シリーズでお馴染みのコマンドバトルが採用され、アクションやテクニカルな操作が苦手でも簡単に爽快なバトルを楽しめる。

大きな特徴でもある大会モードでは、最大50パーティがリアルタイムで対戦。正面から正々堂々と戦うもよし、逃げ回るもよし、他のプレーヤーの戦いに乱入するもよし、自分なりの戦い方でチャンピオンを目指していける。また、ソロでじっくり遊べる要素も充実しており、誰でも気軽に「ドラゴンクエスト」の世界観が楽しめる作品となっている。

【【好評配信中!】『ドラゴンクエスト チャンピオンズ』プロモーション映像】

2024年5月23日に公式より「重要なお知らせ」としてプロデューサーレターが公開され、サービスが7月30日15時に終了することが明かされた。理由については「今後満足いたただけるサービスの提供が困難であるという結論に至ったため」としている。2023年6月13日の正式サービス開始から約1年1カ月での終了となる。

なお、サービス終了後はこれまで集めた装備やエンブレム、称号などのデータを閲覧できるサイトが用意される予定。こちらはスクウェア・エニックスアカウントとのデータ連携によって利用できるものとなっているため、サービス終了までの間に済ませておこう。

また、ゲーム内有償通貨の払い戻しに関する詳細については後日、ゲーム内および公式サイトにて案内するとしている。各種問い合わせの際にはデータ確認が必要となるため、払い戻し手続きを希望する人はアプリの削除や、機種変更に伴うアプリの再インストールは控えるようにしてほしい。

ドラゴンクエストけしケシ!

2024年7月31日15時 サービス終了

メーカー:スクウェア・エニックス

基本プレイ:無料(アイテム課金制)

本作は、スクウェア・エニックスと、「ツムツム」シリーズなどで知られるNHN PlayArtの共同開発によるAndroid/iOS用ゲーム。「ドラゴンクエスト」シリーズでおなじみのキャラクター、モンスター、アイテムなどが消しゴム「ドラけし」として登場するパズルゲームとなっていて、「ドラけし」を縦・横に3つ以上そろえ、本の中にあらわれた「らくがき」を消しながら、様々な世界を冒険していくストーリーが楽しめる。

「ドラゴンクエスト」シリーズの世界観をしっかり踏襲しつつ、デフォルメされた可愛いキャラクターたちや絵本のようなシナリオ展開、オリジナルのフィールドなどが魅力。各ステージの終盤やイベントなどではやりごたえのある難易度も癖になる。

【『ドラゴンクエストけしケシ!』最新プロモーション映像】

5月23日に公式より「重要なお知らせ」として、サービスが7月31日15時に終了することが明かされた。理由については「今後プレイヤーの皆様にご満足いたただけるサービスの提供が困難であるという判断に至ったため」としている。2021年12月1日の正式サービス開始から約2年半での終了となる。

サービス終了発表後も、ゲーム内ではエスタークが登場する「難敵チャレンジ魔王級」や、過去に登場したドラけしが入手可能な復刻ガチャ開催のほか、最後までゲームをたっぷり楽しめる「感謝のドラけしキャンペーン」などが行なわれている。さらに、サービス終了後には思い出として残るコンテンツを予定しているとのこと。

なお、ゲーム内有償通貨の払い戻しについては、7月31日15時のサービス終了時に表示されるお知らせや公式サイトにて案内するとしている。

マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝

2024年7月31日15時 サービス終了

※DMM(PC版)は7月1日15時 サービス終了

メーカー:アニプレックス

基本プレイ:無料(アイテム課金制)

本作は、開発をf4samurai、運営をアニプレックスが担当しているAndroid/iOS/PC(DMM)用魔法少女☆RPG。アニメ「魔法少女まどか☆マギカ」を原作としたゲームで、原作を手掛けたスタッフや豪華キャスト陣が携わっている。

アドベンチャーパートとバトルで構成されるストーリー、「チーム」を組んで戦っていく魔法少女たちの育成、鏡の魔女の空間「ミラーズ」で繰り広げられる他プレーヤーとの戦いなど、ゲーム作品ならではの充実したコンテンツを楽しむことができる。

【スマホゲーム「マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝」PV第1弾】

5月31日に掲載されたお知らせにより、サービス終了が7月31日15時(DMM版は7月1日15時)となることが明かされた。理由については「現状においてサービスの品質を維持した運営の継続が困難であるという判断に至ったため」としている。スマホ版は2017年8月22日の正式サービス開始から約6年9カ月での終了となる。

なおサービス終了に伴い、プレイ状況に応じた魔法少女やメモリア、ドッペル、魔女・ウワサの情報をオフラインで閲覧できる「アーカイブアプリ」を準備中とのこと。公式サイトのお知らせでは今後のスケジュールについても案内されている。

ゲーム内有償通貨の払い戻しについてはサービス終了後より受付が開始される。払い戻しについては「プレイヤー名」、「プレイヤーID」、「引継ぎ・連携ID」が必要となるため、事前に控えておいたほうがよさそうだ。また、各種問い合わせの際には、データ確認をが必要となるため、手続きが完了するまではアプリの削除は控えるようにしてほしい。

テイルズ オブ ザ レイズ

2024年7月23日 サービス終了

メーカー:バンダイナムコエンターテインメント

基本プレイ:無料(アイテム課金制)

本作は、バンダイナムコエンターテインメント「テイルズ オブ」シリーズのスマートフォン向けRPG。オリジナルキャラクターのイクスとミリーナの成長劇が描かれるほか、歴代キャラクターが多数登場し、本作ならではのシナリオを楽しめる。

シリーズおなじみのバトルシステム、3D演出で描き出されるシナリオ、やりごたえのあるダンジョン探索など、スマートフォンで本格「テイルズ オブ」体験が可能。キャラクターごとに用意されているオリジナルの必殺技など、こだわりの演出も魅力となっている。

【【テイルズ オブ ザ レイズ】本編PV】

2024年5月21日に公式サイトにて掲載されたお知らせでサービス終了が発表され、サービス終了は2024年7月23日となることが明かされた。2017年2月28日のサービス開始から約7年でのサービス終了となる。

サービス終了のお知らせに合わせ、サービス開始から終了までの日数2,703日にちなんで、ゲーム内では特別なイベントなどを実施する「2703日ありがとう フィナーレキャンペーン」が行なわれている。

なお、7月には最終シナリオの公開とオフライン版の配信も予定。ゲーム内有償通貨などに関しては、7月23日以降に重要なお知らせとして掲載される予定となっている。

キン肉マン マッスルショット

2024年7月30日15時 サービス終了

メーカー:カヤック

基本プレイ:無料(アイテム課金制)

本作は、カヤックが運営するAndroid、iOS用アクションRPG。リングの上で歴代の超人達を操り、最大4人のリアルタイム協力バトルを楽しめる。「キン肉マン」および続編である「キン肉マンII世」といった作品からキャラクターが多数登場し、個性豊かな必殺技はもちろん、原作でおなじみの大迫力なタッグ技や友情パワーも炸裂する。

キャラクターをひっぱるだけの簡単操作や原作ストーリーの再現が魅力。自分だけの最強チームを作っていくなど、ゲームならではのやりこみ要素も楽しめる。また、超人に技をキメてもらえる「技キメジェネレーター」といった、原作ファンは思わずニヤリとしてしまうようなユニークなコンテンツも多数用意されている。

【「マッスルショットよ永遠に」スペシャルムービー】

2024年5月31日に公式攻略Wikiなどで掲載されたお知らせにてサービス終了が発表され、サービス終了は2024年7月30日15時となることが明かされた。2015年3月19日のサービス開始から約9年でのサービス終了となる。

サービス終了決定に伴い、ゲーム内では運営チームからプレーヤーへ感謝の気持ちを込めたファイナルイベント「マッスルショットよ永遠(とわ)に」が開催されており、復刻イベントや特別なガチャなどが実施されている。

また、抽選で「キン肉マン マッスルショット」のART BOOKが当たるプレゼントキャンペーンも実施されており、最終応募期間は7月10日23時59分までとなっているので、興味のある方はキャンペーン応募ページより詳細を確認してみてほしい。

なお、ゲーム内有償通貨の払い戻し受付は7月31日より開始される予定。詳細については後日お知らせするとしている。

