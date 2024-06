ご飯を目の前に、とてつもない勇気です…! YouTubeチャンネル「PiggyGirl2010」では、かわいらしいミニブタの様子が配信され、動画のコメント欄には「心がとろける」「鳴き声がキュート!」の声が続出しました。

ご飯の香りを嗅ぐと…

注目を集めたのは「Hamlet the Mini Pig - Goes Down the Stairs」という動画。冒頭、飼い主がボウルに入ったご飯を手に、ミニブタの「ハムレット」の興味を引いているところからスタートします。

ハムレットを残し、飼い主は階段を下りて1階へ。ご飯をもらえると思っていたハムレットは、「ご飯は? どうして行っちゃうの?」と戸惑った様子です。

飼い主は「ご飯だよ、見て、ついてきて」と1階から声をかけ続けますが、ハムレットは右往左往するばかり。体の小さなミニブタにとって階段の段差は高く、なかなか一歩が踏み出せません。勇気を振り絞って1段下りましたが、すぐに戻ってしまいました。

そこで飼い主はもう一度、ハムレットにご飯の香りを嗅がせてみます。すると1段、また1段と怖がりながらも、しっかりとした足取りで下り始めました。おなかから滑り落ちるような姿が愛らしいですね。

いよいよ最後の1段になると、ハムレットはなんと、勢いよくご飯に向かってジャンプ! ハムレットの上半身は、ボウルの中に音を立てて着地します。これには飼い主も思わず噴き出してしまいました。しかし、ハムレットは気にした様子もなく、すっかりご飯に夢中で……という展開です。

動画を見た人たちからは「とても賢い子だね」「本当に勇敢」「エンディングがかわいすぎた!!」と多くの声が寄せられています。一生懸命チャレンジするハムレットのかわいらしい姿を、ぜひチェックしてみてください。