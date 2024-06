築地で昼飲みするならここ！ 小宮山雄飛が通う、絶品魚料理の老舗「多け乃」

音楽界の食通としても有名なミュージシャン・小宮山雄飛さんが、昼からお酒を楽しめるお気に入りの店を紹介します。第3回は築地へ行ってきました。

昼から“おいしい”はしご酒 vol.3 築地

酒場にも精通し、音楽界の“グルメ番長”小宮山雄飛が教える、昼からお酒を楽しめる店を紹介。明るい時間から飲みはじめ、おいしいアテを食するのは至福のひととき。一軒もう一軒と、ついはしご酒をしたくなる名店を3軒教えます。連載3回目は、観光客でも賑わう築地の居酒屋で酔いしれます。

教えてくれる人

小宮山雄飛

1973年原宿生まれ原宿育ち。ホフディランのVo&Key。音楽界のグルメ番長の異名を持つ。特にカレー好きとして知られ、著書に「カレー粉・スパイスではじめる 旨い! 家カレー」(朝日新聞出版)、「簡単!ヘルシー!まいにちカレー」(主婦と生活社)などがある。2018年に日本初のレモンライス専門店「Lemon Rice TOKYO」を渋谷にオープン(現在はEC、イベント出店限定)。渋谷区初のCEO(chief eat officer)を務める。

【小宮山さんおすすめの店】多け乃

狭い路地

今回、小宮山さんが紹介する店は、築地の路地裏にある「多け乃」。現・主人の祖父が、昭和15年に甘味処としてオープンした店は、魚河岸が日本橋から築地に移った際に、魚食堂へと転身。代々付き合いの深い業者から、いち早く鮮度のよい魚の情報を入手し、毎朝仕入れるからこそ、最高においしく低価格で提供できる。新鮮な魚料理を中心としたメニューが豊富に揃い、刺身や揚げ物、煮付け、小鉢、定食など、つい目移りしてしまいオーダーに迷うほど! 築地の端の波除通りにある人気店「築地すし大 本館」の角を目印に、脇の細道を曲がると辿り着ける、隠れ家的な場所にある。

壁一面にずらりと並ぶ品書きの多さに、まず圧倒される

2階席は、客が自ら自由にお酒やグラスを棚から取る、セルフシステム。初めて訪れたひとは驚くはずだ

「魚竹」「中村家」、そば「長生庵」など昔から通う店も多く、何だかんだ楽しくて月1は来てしまう築地エリアで、食べて飲んで、食材探ししながらブラブラ散歩するのが好きな小宮山さん。今回訪れた行きつけである「多け乃」の暖簾をくぐると、1階はオープンキッチンの席、2階はセルフシステムが導入された自由なスタイルで、連日、昔から市場で働く常連や地元の人、近いエリアのメディア関係者が中心となり賑わっている。外国人観光客でにぎわう築地場外市場だが、ここではほとんど見かけない。「下町の風情が残り、知る人ぞ知る穴場的な昭和レトロな雰囲気が、すごく落ち着く」と、小宮山さんが紹介してくれた。

酒類のラインアップは、日本酒が豊富。魚料理に合うよう厳選された日本酒は、4合瓶売りなので、数名グループで来店する客が多いそう。のの字のアイコンでおなじみの石川「農口尚彦研究所」が、店主のおすすめ。親交のある生産者さんが来店した際の写真が、壁に飾られている。

食べたい料理をメモして、1階厨房に自分でオーダーするスタイルが斬新で楽しい!

置いてあるメモに書いてオーダー

2階はスタッフが常駐していないので、基本セルフの放置されているスタイル。オーダーはまずメモに書いて、洗濯バサミでクリップ。

パイプのエアシューターにドロップ

酒冷蔵庫の横にある、昔、町中華などでよく見かけたようなパイプのエアシューターにドロップし、1階の厨房にオーダーを伝える。原始的なオーダー方法に、なんだかワクワク楽しい気持ちに。

がっつり濃いめウーロンハイで、至福の一杯から昼飲みがスタート

濃いめに作られるウーロンハイ

飲むときは、焼酎派の小宮山さん。築地というと、寿司や刺身、海鮮丼が名物の店が多い中、「あなごの天ぷらやアジフライをつまみながら酒を飲むというのが、なんだか渋くて大人に感じて、いいなって憧れた」と語る。築地で働いている人や常連さんが、昼も夜も一杯やりにきているイメージの店で、その雰囲気も含めて好きだとか。値段も高くなく、ふと入りやすくて、近隣にある出版社やメディアの人たちが、地元のお店として普段使いしているのもいい。「そういう使い勝手のよい店が、築地ってなかなかないので、貴重です」

絶対にオーダーしたい! 採算度外視なまぐろのぶつ

「まぐろぶつ」800円

毎朝仕入れる新鮮なまぐろの、圧倒的なボリュームの一皿。ラッキーだと中トロのような部位も入ることもある、コスパ最強メニュー。「正直儲かりませんが、お客様が喜ぶ姿が何よりもうれしい」と店主。もともとサクにするときに余った、扱いづらい繊維や筋の入っている部位を切る際に、“ブツッ”という音がすることが“ぶつ切り”の由来だという話を店主から聞き、小宮山さんとスタッフ一同、思わず感嘆の声が漏れる。

一気に焼酎が進む、サクサク食感の大ぶりのあなごの天ぷら

「あなごの天ぷら」1,100円

通年、東京湾で獲れるあなごを使用。新鮮な魚の天ぷらは、各種揃い、店の名物のひとつでもある。

好物の天ぷらを前に、笑みが止まらない。「つい刺身を食べたくなるけれど、天ぷらをはじめ、エビフライやアジフライ、カキフライなど、揚げ物レパートリーがとにかく豊富でお酒を飲むのには最適」。以前小宮山さんが初めて見つけてこちらでオーダーしたのは、幻の魚「ギンポ」の天ぷら。その時期にしかない珍魚と出会えるのも、面白い。

インパクトのあるビジュが圧巻! 3人くらいで食べたい豪華な煮付け

「金目鯛」5,500円

皿からはみ出すほどのボリュームを誇る、名物の煮付けを目当てに通う客も多い。この日の金目鯛は、千葉県産。たしかなクオリティの魚のみを仕入れるからこそできる、ブレない大きさと、よく染み込んだ深い味わいが人気の理由。「キンキ」8,000円、「のどぐろ」8,500円と、さらに上をいく煮付けもそろう。食べやすいサイズのお得な定食や、ランチサイズも狙い目だ。

1人では食べきれないかも?

名物の煮魚は、ド迫力のボリュームが魅力。濃いめの味付けの金目鯛を少しずつほぐしてちみちみ食べながら、ウーロンハイを飲む無限ループが、小宮山さんのお気に入りだ。

「アイドリングタイムがない通し営業なので、ふらっと通えるから、またすぐに来たくなってしまう一軒です。時季によって、異なる旬の魚料理が食べられるから、食べたお気に入りが次回にはなかったりするのも楽しい。『子持ちやりいか煮』『あじたたき納豆入り』など、お酒に合うそそるメニューばかり。友達と来てもいいし、飲みに行く前の0次会にもアリ。一人で1、2杯だけサクッともウェルカムな感じもいいんですよね。築地市場は昼過ぎると、早くも店じまいしているので、ちょっとほろ酔いで銀座まで歩いて、ショッピングしたりして、酔い覚まししてから、電車に乗って帰るのもいいコースです」

もうちょい飲みたい!2軒目に行く【編集部おすすめの店】築地さらしなの里

写真:お店から

<店舗情報>◆多け乃住所 : 東京都中央区築地6-21-2TEL : 03-3541-8698

1軒目の余韻を抱えつつ、本格的な石臼びき手打ちそばを求めて「築地さらしなの里」へ。こちらは創業1899年の老舗で、季節によって、店主自ら産地の在来種そばを厳選し、石臼で自家製粉している。800円からと値打ち感が高い、手打ちそばやさらしなそばをはじめ、小せいろ三色そば(1,300円)、丹波黒豆納豆そば(1,500円)など、目を引くメニューもそろう。

そばがき 写真:お店から

だし巻き卵、そばがき、季節野菜のぬたや、天ぷらなど、市場から直送される新鮮な食材を使った、酒のアテになる一品料理が多いのが魅力。銘酒がすすむこと必至だ。年中無休、休憩時間なし!という、いつでも立ち寄れるフレキシブルさは、はしご酒派にはありがたい限り。2、3軒目はもちろん、メインとしても覚えておきたい一軒。

深酒覚悟のはしご酒〆は【食べログで人気の店】築地すしくろ 銀座インズ店

きたろう海鮮丼 写真:お店から

<店舗情報>◆築地さらしなの里住所 : 東京都中央区築地3-3-9TEL : 050-5590-7309

2023年12月にオープンした人気店は、今年100周年を迎えた老舗「築地玉寿司」が手掛ける、寿司酒場。鮮魚、寿司のほかに、炙りや串焼き、挟み巻などメニューが豊富に揃うのが面白い。はしご酒の続きとして“とりビー(とりあえずビール)”するにも、銀座に居ながら生ビールが380円から飲めるなんて! まさに酒ラバーにとってはパラダイス。ドリンクメニューは約50種類ラインアップ。

写真:お店から

カウンター席は、目の前で職人たちの握りたてのお寿司が食べられるベストシート。にぎりは、驚愕の120円から! ここ銀座だけど大丈夫?と目を疑うコスパの高さに、お財布を気にせずに好き放題できそうだ。

写真:お店から

11〜15時のランチタイムなら、Instagramでも大注目のばらちらし(1,408円)、おすすめにぎり(1,848円)など、お得な寿司が堪能できる。もちろんお腹に余裕があれば、人気の海鮮がぎゅっと詰まった「築地海鮮丼」や、希少部位の「鮪かま焼き」をがっつりいってもよし! 名物の「地獄のわさび挟み巻」でツーンと刺激を入れてから、帰路についてみては?

<店舗情報>◆築地すしくろ 銀座インズ店住所 : 東京都中央区銀座西3-1 銀座インズ1 B1FTEL : 03-5579-5057

※価格は税込。

撮影:佐藤潮

取材・文:濱口眞夕子(SEASTARS Inc.)



