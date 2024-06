JR舞浜駅と「東京ディズニーランド」、「東京ディズニーシー」、「東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル」を結ぶモノレール「ディズニーリゾートライン」

期間中乗り放題になる「フリーきっぷ」は、期間限定デザインが続々と登場!

今回は、「SuiSui Summer」デザインの「フリーきっぷ」を紹介していきます☆

ディズニーリゾートライン「SuiSui Summer」フリーきっぷ

販売期間:2024年6月13日(木)〜2024年9月3日(火) ※売り切れ次第終了

販売場所:ディズニーリゾートラインの駅の自動券売機

「SuiSui Summer」デザインの「フリーきっぷ」が登場!

夏の東京ディズニーリゾートを彩るテーマのひとつ「SuiSui Summer」

「ミッキー&フレンズ」がバカンスを楽しむ様子がデザインされたシリーズです。

そんな「SuiSui Summer」のフリーきっぷは、「チップ」と「デール」のデザイン。

お揃いの水着姿で気持ちよさそうに海をスイスイ!

サングラスと浮き輪もかわいい☆

夏を楽しむ涼しげなデザイン。

「SuiSui Summer」デザインのディズニーリゾートライン「フリーきっぷ」の紹介でした。

※売り切れや販売終了となる場合があります

