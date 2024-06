X JAPANのYOSHIKIが30日、 自身のXを更新。ファンに向けてメッセージを発信したが、その内容に心配の声が寄せられている。YOHIKIは「I'm really really working hard, as much as I can... I'm sorry to everyone who's been waiting.」と、英文で投稿。続けて日本語で「本当に精一杯頑張ってる…待ってくれてるみんな、ごめんなさい」とつづった。

YOSHIKIは6月24日に自身のインスタグラムでスタジオに横たわる写真をアップし「まだ死んではいないけど、寝ずに働いている」と投稿していて、過酷なスケジュールをこなしていることを明かしていた。今回の投稿にファンからは「くれぐれも体調に気をつけて、Yoshikiさんのペースで進めてくださいね」「精一杯に頑張っていること、周囲は分かってると思います。だから、謝らないでください」などの声が寄せられている。