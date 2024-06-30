¡ÚMBTI¿ÇÃÇ¡ßSEVENTEEN¡Û°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡ª¡Ö¥»¥Ö¥Á¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÀ³Ê¤ò²òÀâ¤
SEVENTEEN¤Ï13¿ÍÁÈ¤Î´Ú¹ñ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¡¢2015Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£Í¥¤ì¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ÎÏ¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¼«¤é¤¬ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¤ë²»³ÚÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏHip-Hop¡¢Vocal¡¢Performance¤Î3¥Á¡¼¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿ºÌ¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤ÎÀ³Ê¤òMBTI¿ÇÃÇ¤Ç²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¿ä¤·¤È¤ÎÁêÀ¿ÇÃÇ¤Ê¤É¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ê¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ëMBTI¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤Î¾ðÊó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿MBTI¤Ï¡¢À³Ê¥¿¥¤¥×¤Î²ÄÇ½À¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢·èÄêÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ë
¢£¥Ç¥£¥Î¡§ENFJ¡Ê¼ç¿Í¸ø¡Ë
ENFJ¤Ï¡¢»×¤¤¤ä¤ê¤ÈÆ¶»¡ÎÏ¤ò»ý¤Á¡¢Â¾¼Ô¤Î´¶¾ð¤äÉ¬Í×À¤ËÉÒ´¶¤Ê¿Í¤Ç¤¹¡£Èà¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¿Í¡¹¤òÎå¤Þ¤·¡¢ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆ³¤¯Ç½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ENFJ¤Ï¡¢Ä´ÏÂ¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¤ò½Å»ë¤·¡¢ÂÐÎ©¤ò²ò¾Ã¤·¡¢¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤ËÄ¹¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ENFJ¤Ï¡¢¿Í¡¹¤ËÊô»Å¤¹¤ë¤³¤È¤Ë´î¤Ó¤ò´¶¤¸¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤äÁÈ¿¥¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¾ðÇ®¤òÃí¤®¤Þ¤¹¡£Í¥¤ì¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤ÈÀâÆÀÎÏ¤ò»ý¤Á¡¢¿Í¡¹¤ò´¶²½¤·¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÊÑ²½¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤Î¶¦´¶À¡¢¸¥¿ÈÀ¡¢¤½¤·¤Æ¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤Ï¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í¡¹¤Ë¿¼¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ç¥£¥¨¥¤¥È¡§INFJ¡ÊÍÊ¸î¼Ô¡Ë
INFJ¤Ï¡¢Ä¾´¶ÎÏ¤ÈÆ¶»¡ÎÏ¤ËÍ¥¤ì¡¢¿¼¤¤¶¦´¶À¤ò»ý¤Ä¸Ä¿Í¤Ç¤¹¡£Èà¤é¤Ï¡¢¿Í¡¹¤Î´¶¾ð¤äÆ°µ¡¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤·¡¢Â¾¼Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¿Ô¤¯¤¹¤³¤È¤Ë´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£INFJ¤Ï¡¢¹â¤¤ÍýÁÛ¤È²ÁÃÍ´Ñ¤ò»ý¤Á¡¢°ÕÌ£¤Î¤¢¤ëÌÜÅª¤òÄÉµá¤·¤Ê¤¬¤é¡¢À¤³¦¤ò¤è¤ê¤è¤¤¾ì½ê¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÅØÎÏ¤·¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤Ï¡¢ÁÏÂ¤À¤ÈÁÛÁüÎÏ¤ËÉÙ¤ß¡¢³×¿·Åª¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹Ç½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
INFJ¤Ï¡¢Í¥¤ì¤¿·¹Ä°¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¿Í¡¹¤Î¿´¤Î±üÄì¤Ë¤¢¤ë»×¤¤¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤ÎÄ¾´¶Åª¤ÊÌäÂê²ò·èÇ½ÎÏ¤ÈÀïÎ¬Åª»×¹Í¤Ï¡¢Ê£»¨¤Ê¾õ¶·¤ò¥Ê¥Ó¥²¡¼¥È¤¹¤ë¾å¤ÇÈó¾ï¤Ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£INFJ¤Ï¡¢ÀÅ¤«¤Ê¤¬¤é¤â¶¯ÎÏ¤Ê¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤òÈ¯´ø¤·¡¢Â¾¼Ô¤Ë´¶²½¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£¥¸¥å¥ó¡§ESFP¡Ê¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¡Ë
ESFP¤Ï¡¢³èÈ¯¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤Ê¸ÄÀ¤ò»ý¤Á¡¢¿ÍÀ¸¤òÁ´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤à¿Í¡¹¤Ç¤¹¡£Èà¤é¤Ï¼Ò¸òÅª¤ÇÍ§¹¥Åª¤Ç¤¢¤ê¡¢¿Í¡¹¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ëºÍÇ½¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ESFP¤Ï¡¢¸½ºß¤Î½Ö´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢¿·¤·¤¤·Ð¸³¤äËÁ¸±¤òµá¤á¤Æ¹ÔÆ°¤·¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤Ï¼ÂÁ©Åª¤ÇÅ¬±þÎÏ¤¬¹â¤¯¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÌäÂê²ò·è¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ESFP¤Ï¡¢Â¾¼Ô¤Î´¶¾ð¤ËÉÒ´¶¤Ç¡¢¶¦´¶À¤¬¹â¤¯¡¢º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò½õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤Î¼«È¯Åª¤Ç³Ú´ÑÅª¤ÊÀ³Ê¤Ï¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í¡¹¤ò¸µµ¤¤Å¤±¡¢½ÀÆðÀ¤È¼ÂÁ©Åª¤Ê¥¹¥¥ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¿ÍÍ¤Ê¾õ¶·¤Ç²ÁÃÍ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê¥Ï¥¦¥³¥ìÊÔ½¸Éô¡Ë