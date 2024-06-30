TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¥ßÀï2¡Ù¡¢¥á¥¤¥óPV¸ø³«¡ªÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤Ë»Ò°ÂÉð¿Í¡õÃÖ°¾Î¶ÂÀÏº
2024Ç¯7·î10Æü(¿å)¤«¤é¤ÎÊüÁ÷³«»Ï¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¥ß¤ÈËÍ¤ÎºÇ¸å¤ÎÀï¾ì¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÀ¤³¦¤¬»Ï¤Þ¤ëÀ»Àï Season ¶¡Ù¤è¤ê¡¢¥á¥¤¥óPV¤äÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¾ðÊó¡¢Âè1ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡õÀè¹Ô¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡û¡ü¡Ø¥¥ß¤ÈËÍ¤ÎºÇ¸å¤ÎÀï¾ì¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÀ¤³¦¤¬»Ï¤Þ¤ëÀ»Àï Season ¶¡Ù¥á¥¤¥óPV
¡Ø¥¥ßÀ»¡ÙSeason ¶¤Ç¤Ï¡¢¥Í¥Ó¥å¥ê¥¹¹ÄÄ£¤òÉñÂæ¤Ë½÷²¦ÁªÈ´¤ò½ä¤Ã¤Æ¤¦¤´¤á¤¯±¢ËÅ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¥Í¥Ó¥å¥ê¥¹¹ÄÄ£¤Ë¤Ï¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¥¢¥ê¥¹¤¬Â°¤¹¤ë¸½²¦¸¢¡¦¡Ö¥ë¥¥²È¡×¤Î¤Û¤«¤ËÆó¤Ä¤Î²¦²È¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤¬¡¢Season µ¤Ç¤ÏÌ¤ÅÐ¾ì¤À¤Ã¤¿¡Ö¥¾¥¢²È¡×Åö¼ç¤Î¥°¥í¥¦¥ê¥£¤È¡Ö¥Ò¥å¥É¥é²È¡×Åö¼ç¤Î¥¿¥ê¥¹¥Þ¥ó¤¬¤Ä¤¤¤ËÅÐ¾ì¡£¥°¥í¥¦¥ê¥£Ìò¤ò»Ò°ÂÉð¿Í¡¢¥¿¥ê¥¹¥Þ¥óÌò¤òÃÖ°¾Î¶ÂÀÏº¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¢£¥°¥í¥¦¥ê¥£¡¡cv. »Ò°ÂÉð¿Í
¥Í¥Ó¥å¥ê¥¹¹ÄÄ£¤Î»°·ìÂ²¡¦¥¾¥¢²È¤ÎÅö¼ç¡£Îð70¤òÄ¶¤¨¤¿¼Ö°Ø»Ò¤ÎÏ·¿Í¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢Äë¹ñ¤Ø¤Î±åÇ°¤Ïº£¤Ê¤ªÇ³¤¨¤µ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«¿È¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤¿¡Öºá¡×¤Ø¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¶Ë¤á¤ÆÄÁ¤·¤¤¼«Æ°È¯Æ°¡¦¥«¥¦¥ó¥¿¡¼·¿¤Î¡Öºá¡×¤ÎÀ±Îî¤ò½É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥°¥í¥¦¥ê¥£¡¡cv. »Ò°ÂÉð¿Í
¢£¥¿¥ê¥¹¥Þ¥ó¡¡cv. ÃÖ°¾Î¶ÂÀÏº
¥Í¥Ó¥å¥ê¥¹¹ÄÄ£¤Î»°·ìÂ²¡¦¥Ò¥å¥É¥é²È¤ÎÅö¼ç¡£ÈýÌÜ½¨Îï¤ÊÁÔÇ¯¤ÎÃËÀ¤Ç¡¢ÐÊ¤Þ¤¤¤â¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¡£¥ë¥¥²È¤È¥¾¥¢²È¤Î²¦°Ì·Ñ¾µÁè¤¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÃæÎ©Åª¤ÊÎ©¾ì¤ò¼è¤ë¡£ÉÔ²Ä»ë¤ÎÇÈÆ°¤òÁà¤ëÇÈ¤ÎÀ±Îî»È¤¤¤Ç¡¢Æó¤ÄÌ¾¤Ï¡ÖÇÈÞ¹¡×¡£
¥¿¥ê¥¹¥Þ¥ó¡¡cv. ÃÖ°¾Î¶ÂÀÏº
¡û¡üTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¥ß¤ÈËÍ¤ÎºÇ¸å¤ÎÀï¾ì¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÀ¤³¦¤¬»Ï¤Þ¤ëÀ»Àï Season ¶¡ÙÂè1ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡õ¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¢£Âè1ÏÃ¡ÖËâ½÷ ¡½À±¤Î±¿Ì¿¡½¡×
¥¢¥ê¥¹¤È¤È¤â¤ËÄë¹ñ¤È¹ÄÄ£¤ÎËÅÎ¬¤òÂÇ¤ÁÇË¤ê¡¢¥·¥¹¥Ù¥ë¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤¿¥¤¥¹¥«¤¿¤Á¤Ï¡¢¥¢¥ë¥µ¥ß¥é¤Ç¤ÎµÙ²Ë¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¥·¥¹¥Ù¥ë¤Ï¹ÄÄ£¤Øµ¢´Ô¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢µÙ²ËÃæ¤ÎN07ÉôÂâ¤Ë²¦µÜ¤Þ¤Ç¤Î¸î±Ò¤ò°ÍÍê¡£¥¤¥¹¥«¤¿¤Á¤Ï´ê¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤¤Êó½·¤òÄó¼¨¤µ¤ì¤ë¡£°ìÊý¡¢¥¢¥ê¥¹¤Ï¥·¥¹¥Ù¥ë¤Î¿·¤¿¤Ê¸î±Ò¤¬¥¤¥¹¥«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¶»Áû¤®¤ò³Ð¤¨¡Ä¡Ä¡£
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¥ß¤ÈËÍ¤ÎºÇ¸å¤ÎÀï¾ì¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÀ¤³¦¤¬»Ï¤Þ¤ëÀ»Àï Season ¶¡Ù¤Ï¡¢2024Ç¯7·î10Æü(¿å)¤è¤êTOKYO MX¤Û¤«¤Ë¤ÆÊüÁ÷³«»ÏÍ½Äê¡£³Æ¾ÜºÙ¤Ï¥¢¥Ë¥á¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡£
(C)ºÙ²»·¼¡¦ÇÆéÁó/KADOKAWA/¥¥ßÀï2À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡û¡ü¡Ø¥¥ß¤ÈËÍ¤ÎºÇ¸å¤ÎÀï¾ì¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÀ¤³¦¤¬»Ï¤Þ¤ëÀ»Àï Season ¶¡Ù¥á¥¤¥óPV
¡Ø¥¥ßÀ»¡ÙSeason ¶¤Ç¤Ï¡¢¥Í¥Ó¥å¥ê¥¹¹ÄÄ£¤òÉñÂæ¤Ë½÷²¦ÁªÈ´¤ò½ä¤Ã¤Æ¤¦¤´¤á¤¯±¢ËÅ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¥Í¥Ó¥å¥ê¥¹¹ÄÄ£¤Ë¤Ï¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¥¢¥ê¥¹¤¬Â°¤¹¤ë¸½²¦¸¢¡¦¡Ö¥ë¥¥²È¡×¤Î¤Û¤«¤ËÆó¤Ä¤Î²¦²È¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤¬¡¢Season µ¤Ç¤ÏÌ¤ÅÐ¾ì¤À¤Ã¤¿¡Ö¥¾¥¢²È¡×Åö¼ç¤Î¥°¥í¥¦¥ê¥£¤È¡Ö¥Ò¥å¥É¥é²È¡×Åö¼ç¤Î¥¿¥ê¥¹¥Þ¥ó¤¬¤Ä¤¤¤ËÅÐ¾ì¡£¥°¥í¥¦¥ê¥£Ìò¤ò»Ò°ÂÉð¿Í¡¢¥¿¥ê¥¹¥Þ¥óÌò¤òÃÖ°¾Î¶ÂÀÏº¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¥Í¥Ó¥å¥ê¥¹¹ÄÄ£¤Î»°·ìÂ²¡¦¥¾¥¢²È¤ÎÅö¼ç¡£Îð70¤òÄ¶¤¨¤¿¼Ö°Ø»Ò¤ÎÏ·¿Í¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢Äë¹ñ¤Ø¤Î±åÇ°¤Ïº£¤Ê¤ªÇ³¤¨¤µ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«¿È¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤¿¡Öºá¡×¤Ø¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¶Ë¤á¤ÆÄÁ¤·¤¤¼«Æ°È¯Æ°¡¦¥«¥¦¥ó¥¿¡¼·¿¤Î¡Öºá¡×¤ÎÀ±Îî¤ò½É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥°¥í¥¦¥ê¥£¡¡cv. »Ò°ÂÉð¿Í
¢£¥¿¥ê¥¹¥Þ¥ó¡¡cv. ÃÖ°¾Î¶ÂÀÏº
¥Í¥Ó¥å¥ê¥¹¹ÄÄ£¤Î»°·ìÂ²¡¦¥Ò¥å¥É¥é²È¤ÎÅö¼ç¡£ÈýÌÜ½¨Îï¤ÊÁÔÇ¯¤ÎÃËÀ¤Ç¡¢ÐÊ¤Þ¤¤¤â¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¡£¥ë¥¥²È¤È¥¾¥¢²È¤Î²¦°Ì·Ñ¾µÁè¤¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÃæÎ©Åª¤ÊÎ©¾ì¤ò¼è¤ë¡£ÉÔ²Ä»ë¤ÎÇÈÆ°¤òÁà¤ëÇÈ¤ÎÀ±Îî»È¤¤¤Ç¡¢Æó¤ÄÌ¾¤Ï¡ÖÇÈÞ¹¡×¡£
¥¿¥ê¥¹¥Þ¥ó¡¡cv. ÃÖ°¾Î¶ÂÀÏº
¡û¡üTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¥ß¤ÈËÍ¤ÎºÇ¸å¤ÎÀï¾ì¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÀ¤³¦¤¬»Ï¤Þ¤ëÀ»Àï Season ¶¡ÙÂè1ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡õ¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¢£Âè1ÏÃ¡ÖËâ½÷ ¡½À±¤Î±¿Ì¿¡½¡×
¥¢¥ê¥¹¤È¤È¤â¤ËÄë¹ñ¤È¹ÄÄ£¤ÎËÅÎ¬¤òÂÇ¤ÁÇË¤ê¡¢¥·¥¹¥Ù¥ë¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤¿¥¤¥¹¥«¤¿¤Á¤Ï¡¢¥¢¥ë¥µ¥ß¥é¤Ç¤ÎµÙ²Ë¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¥·¥¹¥Ù¥ë¤Ï¹ÄÄ£¤Øµ¢´Ô¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢µÙ²ËÃæ¤ÎN07ÉôÂâ¤Ë²¦µÜ¤Þ¤Ç¤Î¸î±Ò¤ò°ÍÍê¡£¥¤¥¹¥«¤¿¤Á¤Ï´ê¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤¤Êó½·¤òÄó¼¨¤µ¤ì¤ë¡£°ìÊý¡¢¥¢¥ê¥¹¤Ï¥·¥¹¥Ù¥ë¤Î¿·¤¿¤Ê¸î±Ò¤¬¥¤¥¹¥«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¶»Áû¤®¤ò³Ð¤¨¡Ä¡Ä¡£
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¥ß¤ÈËÍ¤ÎºÇ¸å¤ÎÀï¾ì¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÀ¤³¦¤¬»Ï¤Þ¤ëÀ»Àï Season ¶¡Ù¤Ï¡¢2024Ç¯7·î10Æü(¿å)¤è¤êTOKYO MX¤Û¤«¤Ë¤ÆÊüÁ÷³«»ÏÍ½Äê¡£³Æ¾ÜºÙ¤Ï¥¢¥Ë¥á¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡£
(C)ºÙ²»·¼¡¦ÇÆéÁó/KADOKAWA/¥¥ßÀï2À½ºî°Ñ°÷²ñ