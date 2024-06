おさるのジョージのダイニングカフェがオープン♡新作メニューなどをご紹介

ベネリックは、大人気の作品「おさるのジョージ」のダイニングカフェ「Curious George Kitchen」を、東京ソラマチⓇにて2024年7月11日(木)よりオープンいたします。新作メニューやオリジナルのグッズ、オープンを記念したSNSキャンペーンについて紹介いたしますので、おさるのジョージのファンの方は要チェックです。

ファンは必見のダイニングカフェ

© Universal City Studios LLC. All Rights Reserved. Curious George and related characters, created by Margret and H. A. Rey, are copyrighted and registered by HarperCollins Publishers L.L.C. and used under license. All rights reserved.

おさるのジョージのダイニングカフェ「Curious George Kitchen」では、新作メニューとして黄色い帽子のおじさんのトレードマークの帽子をイメージした「黄色いぼうしのわすれ物☆ぜいたくグルメプレート」などが登場いたします。

さらに、テイクアウトメニューとして、間に具材を挟んだ9種類のバリエーションの「にっこりジョージのお顔のワッフル」や、11種類の風味からえらべるフルーツやフルーツソース、シャーベットが入った不思議なドリンク「どれにしようかな?ふりふりシェイキー」など、種類がいっぱいでえらべる楽しさがあるテイクアウトメニューがそろいます。

併設のグッズコーナーでは、今まで発売されたカフェのグッズの大人気商品を取りそろえる他、16種類の新作グッズも登場します。おさるのジョージのファンの方は、ぜひ「Curious George Kitchen」に足を運んでみてください。

オープンを祝してSNSキャンペーンを開催いたします。Curious George Kitchenの公式Xアカウントをフォロー&リポストしていただくと、抽選で3名の方にグッズをプレゼントいたします。応募期間は、7月2日(火)までです。

さらに、フォロワーデイとしてCurious George Kitchenの公式 Xアカウントをフォローした方を対象に、プレオープンを開催いたします。早くCurious George Kitchenのメニューやグッズを購入したい方におすすめです。開催日時は、7月10日(水)10時~22時です。

ダイニングカフェのメニューをご紹介

黄色いぼうしのわすれ物☆ぜいたくグルメプレート

価格:1,780円(税込)

黄色い帽子がとんで行った先は、おいしいがいっぱい詰まったお皿でした。ローストビーフやマッシュルームのデミグラスソース、キャロットラペにマカロニサラダなど、黄色い帽子のライスでボリュームがいっぱいな一品です。

ぜ~んぶひとりじめ!フライパンでごちそうグリルチキン

価格:1,580円(税込)

チーズをのせて焼き目を付けたジューシーなチキンに、ジョージのお顔のワッフルを飾りました。

にっこりえがおの♪目玉焼きバーガープレート

価格:1,680円(税込)

笑顔のジョージのバンズに、目玉焼きとグレイビーソースが良く合うオリジナルのバーガー。ノンフライポテト、オリジナルのピクルスなどがついた、満足なプレートです。

メッセージプレートつき♪カラフルパレットでお祝いパンケーキ【陶器マスコット付き】

価格:3,280円(税込)

パンケーキにいろいろなクリームを挟んだパンケーキです。

カラフルなクリームとCurious George Kitchenのチョコプレートが付いています。

にっこりジョージの♪ 好きなものだけつまみぐいデザートプレート

価格:1,580円(税込)

ジョージのお顔のワッフルに、大好きなカノーリなどが入っています。

100ダースからおすそわけ!ドーナツみたいなフレンチトースト

価格:フレンチトースト4個 1,980円(税込)/フレンチトースト1個 480円(税込)

うっかりドーナツを100ダースも頼んじゃった…。あれこれ考えて、フレンチトーストにしました。

どれにしようかな?ふりふりシェイキー(全11種)

価格:Mサイズ 680円(税込)~/Lサイズ 780円(税込)~

テイクアウト Mサイズ 580円(税込)~/Lサイズ 680円(税込)~

フルーツやフルーツソースなどが入った不思議なドリンク。シェイクしてから飲んだらもっとおいしい!フレーバーは全部で11種類用意しています。

にっこりジョージのお顔のワッフル(全9種)

価格:シュガーバター 390円(税込)/ ホイップ&プリン 480円(税込)/チーズ&はちみつ 480円(税込)/いちごショートケーキ 530円(税込)

チョコバナナ 530円(税込)/チーズ&トマト 530円(税込)/バジルチキン 580円(税込)/生ハム&エッグ 580円(税込)/ローストビーフ 680円(税込)

スーベニアランチボックス

価格:1,280円(税込)

テイクアウトのフードメニュー「にっこりジョージのお顔のワッフル」を購入した方へ、オリジナルのデザインの「スーベニアランチボックス」を有料で付けられます。

ダイニングカフェのグッズ

Curious George Kitchenで発売するグッズを紹介いたします。

刺繍Tシャツ ホワイト/ネイビー

価格:各4,620円(税込)

胸元のさりげない小さな刺繍が特長のTシャツです。カラーがアクセントになっている、袖口のアイコンデザインにはバナナの皮が…!

サイズ:М/L

刺繍入り今治ハンドタオル つまみぐい/おやすみ

価格:各880円(税込)

やわらかさと吸水性に優れた高品質な国産の今治タオルです。ジョージのワンポイント刺繍がキュートなデザインです。

フレームマグネットコレクション(全6種)

価格:各748円(税込)

Curious George Kitchenの店内にあるフレームをモチーフにしたマグネットコレクションです。

おさるのジョージのダイニングカフェに行こう♡

おさるのジョージのダイニングカフェ「Curious George Kitchen」はいかがだったでしょうか?

Curious George Kitchenのメニューは、おさるのジョージの世界観が詰め込まれていてステキです。グッズもキュートなデザインになっていますので、ファンの方は必見です。ぜひ「Curious George Kitchen」に足を運んでみてください。