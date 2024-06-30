¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤òÂåÉ½¤¹¤ë½ÓÂ¤¬ÊÂ¤ó¤ÀÂÇ½ç¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¡¡¤Þ¤¿¸«¤¿¤¤1ÈÖº´Æ£Ä¾¼ù¡¢2ÈÖ¼þÅìÍ¤µþ
¡¡¢¡ÆüËÜ¥Ï¥à3¡½10¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê30Æü¡¢¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉËÌ³¤Æ»¡Ë
¡¡ºÇ½ª¥¹¥³¥¢¤Ï10¡½3¤ÈÂç¾¡¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢²¿¤è¤êÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï6²ó¤ÎÄÉ²ÃÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£1»à°ìÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç6ÈÖÀµÌÚ¤Î4µåÌÜ¤Ë°ìÁö¤Î¶áÆ£¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÀµÌÚ¤âÄã¤á¤ÎÊÑ²½µå¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¡¢º¸Ãæ´Ö¤òÇË¤ëÆóÎÝÂÇ¤Ç¶áÆ£¤ò°ìµ¤¤ËËÜÎÝ¤Ø·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿¡£
¡¡¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖºîÀï¤Î¤³¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÀï½ÑÌÌ¤òÌÀ¤«¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡Ö¥â¥¤¥Í¥í¤âËÜÄ´»Ò¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¥¨¥ó¥É¥é¥ó¤ò»Å³Ý¤±¤ÆÄÉ²ÃÅÀ¤òÁÀ¤¤¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤Îº¹ÇÛ¤ËÁª¼ê¤¬¤·¤Ã¤«¤ê±þ¤¨¤Æµ®½Å¤Ê2ÅÀÌÜ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÂç¾¡¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê»î¹ç¤Ç¸Ä¿ÍÅª¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢º£µ¨½é¤á¤ÆÁÈ¤Þ¤ì¤¿1ÈÖº´Æ£Ä¾¡¢2ÈÖ¼þÅì¤ÎÊÂ¤Ó¤À¤Ã¤¿¡£¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯2¿Í¤Ï¥Á¡¼¥à¤òÂåÉ½¤¹¤ë½ÓÂ¤Î»ý¤Á¼ç¤À¡£¤³¤ÎÆü¤Ïº´Æ£Ä¾¤¬1ÂÇÀÊÌÜ¤«¤é3ÂÇÀÊÏ¢Â³»°¿¶¡£4ÂÇÀÊÌÜ¤ÏÍ·¥´¥í¤È½ÐÎÝ¤Ç¤¤º¡¢¤³¤Á¤é¤¬Ë¾¤à¤è¤¦¤Ê¡Ö2¿Í¤ÇÂ¤ò»È¤Ã¤¿¹¶·â¡×¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀèÈ¯¥ª¡¼¥À¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿»þ¤«¤é¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÀè¡¢¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤³¤Î2¿Í¤¬1¡¢2ÈÖ¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ¤³¤Á¤é¤Ï¶»¤òÌö¤é¤»¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤Û¤Éµ¡Æ°ÎÏ¤òÉð´ï¤È¤·¤¿¹¶·â¤Ë¤Ï¤Ò¤«¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¼Â¸½¤¹¤ë¤Ë¤Ïº´Æ£Ä¾¤ÎÊ³µ¯¤¬É¬Í×¤À¤¬¡¢Íèµ¨°Ê¹ß¤ò¸«¿ø¤¨¡¢²¿¤È¤«·Á¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤È´ê¤ï¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¼¡²ó¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¡£
¡ÊÀÐÅÄÂÙÎ´¡Ë