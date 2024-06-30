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気象台は、午後7時33分に、洪水警報を男鹿市に発表しました。また大雨警報（浸水害）を能代市に発表しました。

【警報エリアを確認】【洪水警報】秋田県・男鹿市に発表

沿岸では、30日夜遅くまで土砂災害や低い土地の浸水に、1日明け方まで河川の増水に警戒してください。秋田県の海上では、1日明け方まで暴風に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■秋田市
□暴風警報
　1日明け方にかけて警戒
　風向　南
・海上
　最大風速　18m/s

■能代市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　30日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　30mm

□洪水警報
　1日明け方にかけて警戒

□暴風警報
　1日明け方にかけて警戒
　風向　南
・海上
　最大風速　18m/s

■男鹿市
□大雨警報
・土砂災害
　30日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm

□洪水警報【発表】
　1日明け方にかけて警戒

□暴風警報
　1日明け方にかけて警戒
　風向　南
・海上
　最大風速　18m/s

■由利本荘市
□暴風警報
　1日明け方にかけて警戒
　風向　南
・海上
　最大風速　18m/s

■潟上市
□暴風警報
　1日明け方にかけて警戒
　風向　南
・海上
　最大風速　18m/s

■にかほ市
□暴風警報
　1日明け方にかけて警戒
　風向　南
・海上
　最大風速　18m/s

■三種町
□暴風警報
　1日明け方にかけて警戒
　風向　南
・海上
　最大風速　18m/s

■八峰町
□暴風警報
　1日明け方にかけて警戒
　風向　南
・海上
　最大風速　18m/s