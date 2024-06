LE SSERAFIM、日本初ファンミーティングが神戸でスタート！宮脇咲良がAKB時代に披露した楽曲のダンスカバーも

LE SSERAFIMが、日本で初めて開催するファンミーティング「LE SSERAFIM FAN MEETING 'FEARNADA' 2024 S/S - JAPAN」を兵庫・神戸を皮切りにスタートした。6月29日、30日の2日間、兵庫・神戸ワールド記念ホールはFEARNOT(ファンダム名)で埋め尽くされ、大盛況となった。LE SSERAFIMは、昨年3月に自身初のファンミーティングをソウルで開催し、同年8月からは日本公演の3都市6公演を含む初の単独ツアーを敢行、そして今年の5月11日、12日には2度目のソウルでのファンミーティングを盛況裏に終え、6月からは日本で初となるファンミーティングを兵庫・神戸公演を皮切りに、4都市9公演で開催中だ。今回の日本でのファンミーティングは、先立って先月開催されたソウルでのファンミーティングを通して特別なヒーローになった5人のメンバーが、それぞれの能力を発揮しながら、FEARNOTが抱えている悩みを解決するというコンセプトで行われた。悩み相談やゲームコーナーなどを含む多彩な演出で、2時間近くにわたるファンミーティングは笑顔とファンの合唱、歓声に包まれた。

LE SSERAFIMの登場を心待ちにするファンで埋め尽くされた会場内に、突如グループを象徴する5つのロゴが映し出されると、ファンミーティングの始まりに歓喜するファンの大きな歓声で、会場は一気に熱気に包まれた。LE SSERAFIMは、今年2月にリリースした3rdミニアルバム「EASY」の収録曲「Smart」でファンミーティングのステージに登場し、1曲目のパフォーマンスを終えた後、宮脇咲良が「FEARNOTの皆さんが一人残らず来てもらえるようにFEARNOTとLE SSERAFIMにしか分からない印を会場に映してみた」と公演冒頭の演出に込められた5人のメンバーのファンへの愛情を伝えた。LE SSERAFIMは、今回のファンミーティングで全10曲を披露し、「Smart」「UNFORGIVEN(feat. Nile Rodgers) -Japanese ver.-」「EASY」「Eve, Psyche & The Bluebeard's wife」といったヒット曲をはじめ、日本1stシングル「FEARLESS」に収録された日本オリジナル曲「Choices」、ロック(Rock)バージョンの編曲が加えられた「No Celestial」、カズハがバレエのソロパフォーマンスを披露した「Swan Song」などで会場を熱く盛り上げた。さらに、未発売曲「1-800-hot-n-fun」や「ジュエリー(Prod. imase)」といった日本初披露のステージでファンを魅了した。また、ゲームコーナーの最後には、キム・チェウォンが宇多田ヒカル「First Love」のカバーを披露して大きな歓声を浴び、宮脇咲良、カズハ、ホン・ウンチェの3人は「夢でKiss me!」のダンスパフォーマンスを披露、ホ・ユンジンは自作曲「피어나도록(love you twice)」を歌唱し、5人のメンバーそれぞれがファンのための特別なステージをプレゼントした。また、LE SSERAFIMは、メンバーたちが作詞に参加したファンソング「피어나(Between you, me and the lamppost)」を披露し、音楽を通してファンへの愛情を最大限に伝えた。アンコールステージを終えた5人のメンバーは、約1年ぶりの日本での単独公演について「日本での公演は久しぶりだが、わたしたちに会いに来てくれて本当にありがとう」(ホ・ユンジン)、「いつも遠くからでも応援してくれたり、見に来てくれることは簡単なことではないと分かっているので、感謝の気持ちでいっぱい」(キム・チェウォン)とファンに会えた喜びと感謝の気持ちを伝えた。また、「とても楽しい時間を一緒に過ごせて幸せだった」(ホン・ウンチェ)、「日本で初めてのファンミーティングが始まったが、盛り上げてくれたFEARNOTの皆さんのおかげで最高のスタートを切れた」(カズハ)と兵庫・神戸での公演を終えた率直な感想を伝え、宮脇咲良は「実際にFEARNOTの皆さんと会えることがわたしにとって一番の原動力」と会場を埋め尽くしたFEARNOTに向けた深い愛情を伝えた。兵庫・神戸での公演を終えたLE SSERAFIMは、7月6、7日に愛知(ポートメッセなごや 第1展示館)、7月13〜15日に神奈川(ぴあアリーナMM)、7月30、31日に福岡(マリンメッセ福岡A館)を含む4都市9公演をまわり、日本で初となるファンミーティング「LE SSERAFIM FAN MEETING 'FEARNADA' 2024 S/S - JAPAN」を実施する。また、ファンミーティングを記念した「LE SSERAFIM FAN MEETING 'FEARNADA' 2024 S/S - JAPAN POP UP STORE」も7月6日よりSHIBUYA109 渋谷店 B1F DISP!!!にて開催し、ファンミーティングを盛り上げるJAPAN Official Merch.などを店頭で確認することができる。