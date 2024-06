まるでパリ!? 京町家を改装した話題の会館に、朝から夕方まで本格炭焼き料理とワインを楽しめるビストロがオープン！

噂の新店をご紹介する「噂の新店」。京都の会館に誕生した、炭焼きビストロを京都在住ライター中井シノブさんがご紹介します。

古き良き食文化を継ぐ老舗がある一方で、次々と時代に添った新店が生まれる京都。けれど、その根底にあるのは、「おいしいもので人を幸せにしたい、喜んでほしい」というお店の思いです。ここ数年、新たに増えている会館にオープンした炭焼きビストロを、京都在住のライター・中井シノブさんが紹介します。

教えてくれる人

中井シノブ

京都在住ライター。京都を中心に関西の飲食店を取材紹介する。取材店は1.5万軒以上。趣味は外飯、外酒、猫とまったり。「あまから手帖」でコラム記事を連載中。

五条烏丸から徒歩圏内の「湯浅会館」には、新形態の飲食店が続々出店

大正時代に建てられた京町家を改装した湯浅会館

大正12年建築の京町家を6つに区切り、飲食店施設として2024年にオープンした湯浅会館。明るい光が差し込む中庭もあり、モダンな空気感もあるのが単なる町家改装店ではないところ。会館内には、焼肉店や立ち飲み店、ハイボールバーなどが次々に開業しています。会館内の1階、中庭に面した一軒が、今回ご紹介する「炭火ビストロ Nattsun」です。

京都らしさとパリの雰囲気を織り交ぜた店内

炭焼き場前のカウンター4席とテーブル8席。中庭に面したテラスがあって、天気の良い日には、テーブルをセッティング。テラスでも食事を楽しめます。営業時間は朝10時から夕方まで。炭焼きなど、その日準備した料理が売り切れることもあり、そんな日は早めに閉めることもあるようです。

店主の池口奈津子さんと、炭焼き担当の大島進一さん

店名のナッツンは、店主・池口奈津子さんの愛称。パリが大好きで、年に一度は旅して有名カフェを巡っていた池口さん。いつか「パリの香りがする店を開きたかった」といいます。先斗町で開いていた炭焼きワインバーをいったん閉めた後、2年間物件を探すなかでこの町家会館のプロジェクトを知り、「壁の色や調度、照明など、すべてに憧れのパリ感を出せる」と、ここでの再開を決めました。炭焼きを担当するのは、大島進一さん。飲食店での経験と独自で学んだ炭焼き技術を駆使します。

「焼きとりアンサンブル」(5種セット)1,760円

「炭火焼野菜のプレート」や「焼きとりアンサンブル」「牛肉もも炭焼き」といった本格炭焼き料理に加え、「パルミジャーノチーズの中で仕上げるショートパスタ」「オニオンパイ」など、どれもこれも魅力的。焼きとりや野菜など炭焼き料理は、注文が通ってから丁寧に焼き上げてくれるので、焼き加減は抜群。パリッとした食感や、ジューシーな肉質など食材の持ち味を実感できます。

朝食のクロックマダムセットにも白ワインを合わせ、優雅なひとときを!

朝10時から11時半まではモーニングメニューも。「クロックマダム」のセット1,980円

11時半までなら「クロックマダム」とカフェのセットもあって、ゆったりブランチを満喫できます。コーヒー付きですが、チーズやハムとの相性がいいワインを注文する人も多いそう。シャンパンやワインで迷ったら、店主の池口さんに相談を。料理と相性のよいものはもちろんですが、好みの味の一杯を薦めてくれます。

鉄板で焼き上げる

特製のクロックマダムは、米粉の山食パンにバターを染み込ませ、鉄板でこんがりと焼き上げます。ゴーダチーズ、エメンタールチーズ、コンテのシュレッドをのせ、さらに焼いたハムをのせて、もう一枚のパンでサンド。

白地にブルーのラインがオシャレなプレートには、レタスサラダやトマトも

さらに、たっぷりのエメンタールチーズをのせ、半熟の目玉焼きをトッピング。とろりと溶けたチーズにサクッと香ばしいパン。半熟卵もあわさって、濃厚なおいしさ。たとえパリに行ったことがなくても、パリに居る気分にさせられるのです。気候のよい時季に、テラス席で味わうモーニングプレートは格別です。

絶妙な焼き加減で出される焼きとりも、パリテイスト。だからワインがぐいぐい進む

「焼きとりアンサンブル」より

ワインが進む理由のひとつは、この店ならではのアレンジ力。たとえば「焼きとりアンサンブル」の一種「つくね」は、たっぷりのオレガノと刻んだ蓮根が混ぜ込まれています。口に入れるとシャクッとして、ふんわりとオレガノが香る。思わず、ワイングラスに手が伸びます。

キリッとした辛さが特徴の山わさび

「ささみ」は、焼き上げたあとに山わさびをすりおろしてトッピング。繊細な食感と、キリッとした辛みがクセになります。

「炭焼きは、火加減が何より大事」という大島さん

「注文が入ってから最短で焼き上げたい」と、炭の状態をいつも最良の状態に保つ大島さん。仕上げる順番を考えながら「お待たせせずに出していく」よう心掛けているそう。

炭を置き換えながら高温、低温を使い分け、火入れ加減を調整する

昼の時間帯に本格的な炭焼き料理を楽しめるなんて……。誰もが想像する、その上の料理を味わえるから、朝からでもつい足が向いてしまうのです。

器やカトラリーはパリで仕入れたもの。一つひとつがアート作品のよう

5種セットの最初は、ムネのたたき。その後、もも肉塩焼き、ささみの山わさび添え、タレとペッパーで焼いたハート、つくねと炭焼きが順に出されます。一品ごとに盛り付ける小皿を変え、パリテイストを感じさせてくれるのも、心憎い演出。料理や器、ワインとのペアリングなど細部に至るまで心をくだくもてなしが、この店を開業からわずかの間に人気店にした理由でしょう。

パリで出合った絵画や照明がすっとなじむ、京町家との融合も見所です

ロゴマークにも使われる子豚さんの絵画

看板やショップカードに使われる子豚のロゴは、パリで出合った絵画がきっかけ。あまりの可愛さに一目ぼれして、購入してしまったと池口さん。アンティークのランプなど調度、家具もフランスにこだわって揃えたそうです。築100年の町家に、パリの調度がすっとなじむのは、同じように長い月日を重ねているからでしょうか?

アンティーク感がかわいらしい外観

中庭の緑を眺め、明るい時間に楽しむ料理やワインは特別! 春や秋など気候の良い時季には、中庭でバイオリンやアコーディオンのミニコンサートを開く予定もあるのだそう。問い合わせて出かけ、パリを満喫してください。

<店舗情報>◆炭火ビストロ Nattsun住所 : 京都府京都市下京区五条通高倉上ル亀屋町172 湯浅会館TEL : 090-1023-6535

※価格は税込です。

撮影:高嶋克郎

文:中井シノブ

