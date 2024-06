タレント、モデルの山崎あみ(27)がこのほど、初写真集「Cantabile(カンタービレ)」(ワニブックス)を発売した。



【写真】美脚が際立つ姿でイベントに登場した山崎あみ

FMラジオ「MUSIClock with THE FIRST TIMES(みゅじろく)」(InterFM、月~木・午前7時)でメインDJを務める山崎。国立音楽大学を卒業し、ピアノと声楽を得意とする才女らしく、明るく軽やかな声と、様々なお笑い芸人との軽妙なやり取りで人気を集めている。これまで「ズームイン!!サタデー」のお天気キャスター、雑誌「with」専属モデル、ドラマや映画など、様々なジャンルを経験してきたが、今回は熱烈オファーを受け、初の本格グラビアに挑戦。身長170センチのスタイル、特に美脚を押し出した水着、ランジェリーカットにも挑戦。恋人との温泉旅行を楽しむようなかわいらしい姿や、美脚が際立つセクシーショットなど、さまざまな“あーみん”が収められた。



発売発表時には、山崎は「普段はラジオを中心にお仕事をさせていただいているので、まさかの方向からのオファーで、お声がけいただいた時は『需要ありますか!?』とかなり驚きました。ただ、お話をいただいたからには全力で取り組みたかったので、今の私の全てを出し切っています」と決意コメントを出していた。



29日には都内で発売記念イベントを実施。報道向けの取材会では「脚を褒めてくださる方が多いので、撮影の前に脚フェチの方に取材をしていました」と、初写真集に込めた思いを明かしていた。



イベント後に自身のX(旧ツイッター)を更新した山崎。「写真集イベント、お陰様で無事終了しました 初めてのイベントだったので、皆さんとお話しできて夢のような時間でした 写真集という形で恩返しができたらいいなという思いで作ったので 喜んでいただけると嬉しいです あ!Amazonの写真集の口コミ、☆5でお願いします笑」と呼びかけていた。



(よろず~ニュース編集部)