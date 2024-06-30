GÂçºåVSÄ®ÅÄ¡¢¾å°ÌÂÐ·è¤ÏÂç¹Ó¤ìÅ¸³«¡¡DFÈ¾ÅÄÂà¾ì¤Ç¼ç¾Æ±»Î¤¬°ì¿¨Â¨È¯¡ÄÎ¾·³¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×
DFÈ¾ÅÄ¤¬2Ëç¤Î¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤ò¼õ¤±¤ÆÂà¾ì¤Ë
¡¡¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Ï6·î30Æü¡¢J1¥ê¡¼¥°Âè21Àá¤Ç¼ó°ÌFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤ò¥Û¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡GÂçºå¤¬1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢Á°È¾34Ê¬¤ËDFÈ¾ÅÄÎ¦¤¬2ËçÌÜ¤Î¥¤¥¨¥í¡¼¤ò¤â¤é¤¤Âà¾ì¡£¤«¤Ä¤Æ¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤À¤Ã¤¿FW±§º´Èþµ®»Ë¤È¡¢Ä®ÅÄ¤Î¼ç¾DF¾»»Ò¸»¤¬¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ°ì¿¨Â¨È¯¤Î»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°È¾31Ê¬¤ËÆ±¤¸¥Ñ¥ê¸ÞÎØÀ¤Âå¤ÎÄ®ÅÄFWÊ¿²ÏÍª¤È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤Ç¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿È¾ÅÄ¤Ï¡¢Æ±34Ê¬¤ËFW¹ÓÌÚ½ÙÂÀ¤Ø¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ç2ËçÌÜ¤Î¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤òÄó¼¨¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÈ½Äê¤Ë¸ß¤¤¤¬¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤·¿³È½¤Î¤â¤È¤Ø¡£±§º´Èþ¤È¾»»Ò¤Î¼ç¾Æ±»Î¤¬¸À¤¤Áè¤¦¥·¡¼¥ó¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÂç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¡£È¾ÅÄ¤¬Âà¤¤¤¿Ä¾¸å¤ÎÆ±35Ê¬¤Ë¤ÏÄ®ÅÄ¤ÎMF±§ÌîÁµÅÍ¤¬¥Õ¥¡¥¦¥ë¤¹¤ë¤È¡¢GÂçºå¤Î±§º´Èþ¡¢DFÃæÃ«¿ÊÇ·²ð¤¬±§Ìî¤Î¤â¤È¤Ø¶î¤±´ó¤ë¤Ê¤ÉÂç¹Ó¤ì¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ÏÁ°È¾9Ê¬¤ËGÂçºå¤ÎFW¥¦¥§¥ë¥È¥ó¤¬ÀèÀ©ÃÆ¤òµó¤²¤ë¤â¡¢Æ±¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËFW¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¡¦¥Ç¥å¡¼¥¯¤¬¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ1-1¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë