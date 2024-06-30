【大雨警報】秋田県・男鹿市に発表
気象台は、午後6時51分に、大雨警報（土砂災害）を男鹿市に発表しました。また洪水警報を能代市に発表しました。
沿岸では、30日夜遅くまで土砂災害に、1日明け方まで河川の増水に警戒してください。秋田県の海上では、1日明け方まで暴風に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■秋田市
□暴風警報
1日明け方にかけて警戒
風向 南
・海上
最大風速 18m/s
■能代市
□洪水警報【発表】
1日明け方にかけて警戒
1日明け方にかけて警戒
風向 南
・海上
最大風速 18m/s
■男鹿市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
30日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
□暴風警報
1日明け方にかけて警戒
風向 南
・海上
最大風速 18m/s
■由利本荘市
□暴風警報
1日明け方にかけて警戒
風向 南
・海上
最大風速 18m/s
■潟上市
□暴風警報
1日明け方にかけて警戒
風向 南
・海上
最大風速 18m/s
■にかほ市
□暴風警報
1日明け方にかけて警戒
風向 南
・海上
最大風速 18m/s
■三種町
□暴風警報
1日明け方にかけて警戒
風向 南
・海上
最大風速 18m/s
■八峰町
□暴風警報
1日明け方にかけて警戒
風向 南
・海上
最大風速 18m/s