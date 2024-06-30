浦和vs磐田 スタメン発表
[6.30 J1第21節](埼玉)
※18:30開始
<出場メンバー>
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 4 石原広教
DF 5 マリウス・ホイブラーテン
DF 20 佐藤瑶大
DF 66 大畑歩夢
MF 3 伊藤敦樹
MF 13 渡邊凌磨
MF 17 オラ・ソルバッケン
MF 25 安居海渡
MF 47 武田英寿
FW 9 ブライアン・リンセン
控え
GK 16 牲川歩見
DF 23 井上黎生人
MF 27 エカニット・パンヤ
MF 29 堀内陽太
MF 35 宇賀神友弥
FW 12 チアゴ・サンタナ
FW 30 興梠慎三
監督
ペア・マティアス・ヘグモ
[ジュビロ磐田]
先発
GK 1 川島永嗣
DF 4 松原后
DF 15 鈴木海音
DF 36 リカルド・グラッサ
DF 50 植村洋斗
MF 7 上原力也
MF 14 松本昌也
MF 16 レオ・ゴメス
MF 37 平川怜
FW 11 ジャーメイン良
FW 99 マテウス・ペイショット
控え
GK 24 杉本光希
DF 3 森岡陸
DF 26 西久保駿介
MF 10 山田大記
MF 19 ブルーノ・ジョゼ
MF 31 古川陽介
MF 40 金子翔太
監督
横内昭展
※18:30開始
<出場メンバー>
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 4 石原広教
DF 5 マリウス・ホイブラーテン
DF 20 佐藤瑶大
DF 66 大畑歩夢
MF 3 伊藤敦樹
MF 13 渡邊凌磨
MF 17 オラ・ソルバッケン
MF 25 安居海渡
MF 47 武田英寿
FW 9 ブライアン・リンセン
控え
GK 16 牲川歩見
DF 23 井上黎生人
MF 27 エカニット・パンヤ
MF 29 堀内陽太
FW 12 チアゴ・サンタナ
FW 30 興梠慎三
監督
ペア・マティアス・ヘグモ
[ジュビロ磐田]
先発
GK 1 川島永嗣
DF 4 松原后
DF 15 鈴木海音
DF 36 リカルド・グラッサ
DF 50 植村洋斗
MF 7 上原力也
MF 14 松本昌也
MF 16 レオ・ゴメス
MF 37 平川怜
FW 11 ジャーメイン良
FW 99 マテウス・ペイショット
控え
GK 24 杉本光希
DF 3 森岡陸
DF 26 西久保駿介
MF 10 山田大記
MF 19 ブルーノ・ジョゼ
MF 31 古川陽介
MF 40 金子翔太
監督
横内昭展