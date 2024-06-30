[6.30 J1第21節](埼玉)

※18:30開始

<出場メンバー>

[浦和レッズ]

先発

GK 1 西川周作

DF 4 石原広教

DF 5 マリウス・ホイブラーテン

DF 20 佐藤瑶大

DF 66 大畑歩夢

MF 3 伊藤敦樹

MF 13 渡邊凌磨

MF 17 オラ・ソルバッケン

MF 25 安居海渡

MF 47 武田英寿

FW 9 ブライアン・リンセン

控え

GK 16 牲川歩見

DF 23 井上黎生人

MF 27 エカニット・パンヤ

MF 29 堀内陽太

MF 35 宇賀神友弥

FW 12 チアゴ・サンタナ

FW 30 興梠慎三

監督

ペア・マティアス・ヘグモ

[ジュビロ磐田]

先発

GK 1 川島永嗣

DF 4 松原后

DF 15 鈴木海音

DF 36 リカルド・グラッサ

DF 50 植村洋斗

MF 7 上原力也

MF 14 松本昌也

MF 16 レオ・ゴメス

MF 37 平川怜

FW 11 ジャーメイン良

FW 99 マテウス・ペイショット

控え

GK 24 杉本光希

DF 3 森岡陸

DF 26 西久保駿介

MF 10 山田大記

MF 19 ブルーノ・ジョゼ

MF 31 古川陽介

MF 40 金子翔太

監督

横内昭展