2024年6月28日(金)より、サンリオキャラクターズ日付印第2弾が「郵便局のネットショップ」にて受注販売を開始した。また、好評だった第1弾も再販決定! さっそく商品をチェックしよう!今回登場するのは、創業100年を越えた印章メーカー・サンビー製造の『サンリオ』日付印。本体横のダイヤルで好きな日付にできるスタンプだ。第2弾から新たに加わったキャラクターは、「みんなのたあ坊」「おさるのもんきち」「チアリーチャム」「マイスウィートピアノ」「ザ ボードビルデュオ」「マロンクリーム」「コロコロクリリン」。第1弾と合わせてMサイズ13種類、Lサイズ9種類の合計22種類が販売される。ぜひ好きなデザインを見つけてほしい!

日付印は、日記やメモやノートに押すことで可愛らしくデコレーションできるほか、ラベルシールなどに食品保存開始日を押印し、保存容器に貼れば保管に役立つ。さらに、日付部分を空欄にすればメッセージも書きこめるので、プレゼントに添えるカードなどに押すという使い方も!日付印 Mサイズは各4620円(税込)、日付印 Lサイズは各4950円(税込)。可愛くて便利な『サンリオ』日付印を、どうぞお見逃しなく♪(C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L652498