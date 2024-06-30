世界的な絶景「奥大井湖上駅」へ……昭和を感じるレトロな電車旅 大井川鐵道が夏休みツアーを企画
大井川鐵道（本社：静岡県島田市）が夏休み特別企画として「奥大井湖上駅」などを訪れる列車旅を企画しました。
ツアーでは、世界各国の外国人が審査員となり貴重な日本文化を表現する場所や観光地として「クールジャパンアワード2019」を受賞した奥大井湖上駅のほか、1931(昭和6)年開業時の雰囲気を色濃く残す「田野口駅」を訪問します。
※大井川本線は2022年9月台風による被災で川根温泉笹間渡〜千頭が運休中。田野口駅も不通区間にあるため、ツアーではバスで訪れて入鋏などの駅員体験などを行う予定です。
夏の特別企画!! 絶景の「奥大井湖上駅」とアプト式列車、大井川鐵道乗車とレトロな駅舎「田野口駅」訪問ツアー
◆旅行日(計6日)
・7月21日(日)、28日(日)
・8月3日(土)、11日(日)、17日(土)、24日(土)
◆募集人員 (1回)
40名(最少催行人員 20名)
◆旅行代金
大人 11,500円／小学生 10,500円／幼児(4歳以上) 9,500円
◆行程
静岡駅南口 8時55分 → (貸切バス) → 新金谷駅 10時08分(準急電車) → 家山駅 10時50分 → (貸切バス) → 千頭駅経由奥大井湖上駅俯瞰ポイント → 奥大井湖上駅 13時08分 → (井川線) → 千頭駅 14時35分 → (貸切バス) → 田野口駅(駅舎の見学や入鋏体験など) → (貸切バス) → KADODE OOIGAWA → (貸切バス) → 静岡駅南口 17時50分ごろ
申込は大鉄アドバンス ツアー専用サイトで受け付けています。