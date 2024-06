ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、サマー・イベント『NO LIMIT! サマー2024』を、2024年7月3日(水)〜2024年9月1日(日)の期間限定で開催!

2024年は、パークの夏の風物詩“びしょ濡れパレード”として、4年ぶりに復活するウォーター・パレードが『NO LIMIT! サマー・スプラッシュ・パレード』となって新登場し、巨大な「ギャラドス」をはじめとする“みずタイプのポケモン”たち、マリオと仲間たち、そしてパークの人気者たちが勢揃いし、夏ならではの超爽快エンターテイメントを楽しめます。

今回は、そんな「NO LIMIT! サマー2024」の期間中に提供される「ギャラドスのぐるぐる!スムージー〜ソーダ&パイン〜」を紹介していきます☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「NO LIMIT! サマー2024」ギャラドスのぐるぐる!スムージー〜ソーダ&パイン〜

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

イベント開催期間:2024年7月3日(水)〜9月1日(日)

販売開始日:2024年7月1日(月)

販売場所:ユニバーサル・マーケット内トローリー・トリート

今回紹介するのは、「ギャラドスのぐるぐる!スムージー〜ソーダ&パイン〜」

ギャラドスの大きなプロップスが迫力満点!

まるでカップのスムージーの海が大荒れしているようなデザートメニューになっています。

パチパチ炭酸氷とシュワシュワソーダが爽やかな、夏にぴったりの一杯。

太めのストローでパインやスムージーのつぶつぶ感を楽しみながらいただけます☆

大迫力のギャラドスドリンク!

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの「NO LIMIT! サマー2024」の期間中に提供される「ギャラドスのぐるぐる!スムージー〜ソーダ&パイン〜」の紹介でした☆

