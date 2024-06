X JAPANのYOSHIKI(年齢非公表)が30日に公式X(旧ツイッター)を更新し、自身の体調不良について言及した。

YOSHIKIは23日に自身のインスタグラムで「Not dead yet, I’m working, not sleeping」と書き出すと、「I’m honored to have received so many offers, but I feel like I’ll end up in hospital again, I’ll keep trying though」(色々なオファーを頂いて光栄だけど、また入院しそう。まだ頑張るけど)と英文で近況を報告した。

YOSHIKIは過労で倒れ、都内の病院に入院したことを4月26日に発表し、5月17日には都内で自身の体調や今後について記者会見を行った。以前よりもややほっそりとした印象で「自力で眠れなくなってしまった。軽度の栄養失調という診断を受けました」と明かしていた。

そして、今月30日には「I'm really really working hard, as much as I can... I'm sorry to everyone who's been waiting. 本当に精一杯頑張ってる…待ってくれてるみんな、ごめんなさい」とつづっていた。