¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯°éÀ®¤Î·»¤¬²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿½éÀïÆÍÇË¤ËàÂÔ¤Ã¤¿á¡¡Ê¡²¬¤¬7ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·ÑÂ³»î¹ç¡¢Äï¤Ï5²ó1¼ºÅÀ¡Ú¹â¹»ÌîµåÊ¡²¬Âç²ñ¡Û
¡¡¢¡Âè106²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Ê¡²¬ÆîÉôÂç²ñ1²óÀï¡Ê30Æü¡¦µ×Î±ÊÆ»ÔÌîµå¾ì¡Ë
¡¡Ê¡²¬¤È½ã¿¿¤Î1²óÀï¤Ï±«¤Î¤¿¤á6²óÉ½¤ÎÊ¡²¬¤Î¹¶·âÃæ¤ËÃæÃÇ¡£Å·¸õ¤Ï²óÉü¤»¤º6²óÉ½2»àÆóÎÝ¡¢8¡½1¤ÈÊ¡²¬¥ê¡¼¥É¤«¤é¤Î·ÑÂ³»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä«¤«¤é¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤¿±«¤Î¤¿¤á1»þ´Ö50Ê¬ÃÙ¤ì¤Ç»î¹ç³«»Ï¡£Ê¡²¬¤ÎÀèÈ¯°æ粼¶Ç»ÖÏº¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï5²ó¤òÅê¤²2°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¡£130¥¥íÂæÃæÈ×¤ÎÎÏ¤Î¤¢¤ëÄ¾µå¤Ç6»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¡Ö1²ó¤ÎÆþ¤ê¤ÇÅÀ¤ò¼è¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤êÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡£»þÀÞ¶¯¤¯¤Ê¤ë±«¤ÎÃæ¤Ç¤âÀ©µå¤òÍð¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¹¶·â¤Ç¤â3ÈÖ¤ËºÂ¤ê¡¢4²ó¤ËÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢ÅêÂÇ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡7²ó¤Þ¤Ç7ÅÀº¹¤Ç¿Ê¤á¤Ð¥³¡¼¥ë¥É¾¡¤Á¤ò·è¤á¤é¤ì¤¿¤¬Å·¸õ¤Ë¤Ï¾¡¤Æ¤º¡£¡Ö·ÑÂ³»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Áá¤á¤ËÅÀ¤ò¼è¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¥ê¡¼¥É¤·¤ÆÂ³¤¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾®¿¹ÍµÂ¤´ÆÆÄ¤Ï¥×¥é¥óÄÌ¤ê¤ÎÅ¸³«¤Ë¤¦¤Ê¤º¤¯¡£
¡¡°æ粼¤Î·»¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯°éÀ®Åê¼ê¤Î»¸»ÖÏº¤ÏÊ¡²¬¹â3Ç¯¤Î²Æ¤Ï½éÀïÇÔÂà¡£·»¤¬¤Ä¤«¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿²Æ¤Î¾¡Íø¤Ë¼ê¤ò¤«¤±¤Ê¤¬¤éÅ·¤«¤éàÂÔ¤Ã¤¿á¤¬¤«¤«¤ê¡Öµ¢¤Ã¤¿¤é¿²¤ÆÈè¤ì¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÍâÆü¤Î·ÑÂ³»î¹ç¤ËÈ÷¤¨¤ë¡£´üËö»î¸³Ãæ¤È¤¢¤Ã¤Æ¡ÖÊÙ¶¯¤â¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¡²¬Í¿ô¤Î¿Ê³Ø¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤é¤·¤¯³Ø¶È¤ÎÊý¤âËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÊÁ°ÅÄÂÙ»Ò¡Ë